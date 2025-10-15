Hábermann Jenő producer az Ákos-filmről: ezúttal nem izgulok, hogy értékeli-e majd a közönség a kész művet

Október 16-tól vetítik a mozikban az énekes-dalszerző Ákosról készült, Ember maradj - Az Ákos sztori eddig című portréfilmet.

„Az eltöltött idő alatt, amíg a film elkészült, illetve az utána lévő időszakban elég jól megismertem Ákost, és elég sok mindent kaptam tőle. Végül megkérdeztem magamtól, hogy vajon a tehetségen kívül mi kellhet ahhoz, hogy egy művész 37 évig a topon legyen” – mondta az InfoRádióban Hábermann Jenő, a filmproducere. Véleménye szerint szükség lehet a nagy munkabírásra, széles körű műveltségre, valamint az emberek iránti tiszteletre és a szociális érzékenységre is mindennek az eléréséhez.

A producer beszámolt róla, hogy kedden volt a film díszbemutatója az Urániában, szakmai közönség előtt, és véleménye szerint igen nagy volt a siker, a készítők sok gratulációt kaptak. Megjegyezte,

„szép számmal volt jelen a közönség annak ellenére is, hogy zajlott a magyar–portugál labdarúgómérkőzés.”

Hábermann Jenő arról is szót ejtett, hogy elindult az Ákos-filmhez kapcsolódó roadshow, a szerdai állomás Debrecen lesz. Ennek során különböző nagyvárosokba látogatnak majd el, ahol közönségtalálkozókat tartanak. A producer reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a film „megtalálja az útját”.

A producer szerint a bemutatott mű egy portréfilm egy nagy műveltségű művészről, egy elkötelezett, morális értékekkel bíró nagy alkotóról, amely mélységeket és magasságokat egyaránt bemutat egészen a gyermekkorától kezdve. Hábermann Jenő arról is beszámolt, hogy

a fővárosban 13, vidéken pedig 53-55 mozi vette fel a filmet a műsorára,

így egyáltalán nem kell aggódnia. Hozzátette, ha nem tudna ezekről a számokról, akkor sem aggódnia, ugyanis korábbi filmjei bemutatása után mindig érzett magában egyfajta drukkot, hogy értékeli-e majd a közönség, most viszont egyáltalán nincs benne ilyenfajta izgalom.