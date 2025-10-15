ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.7
usd:
335.77
bux:
102816.02
2025. október 15. szerda Teréz
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK

Hábermann Jenő producer az Ákos-filmről: ezúttal nem izgulok, hogy értékeli-e majd a közönség a kész művet

Infostart / InfoRádió - Kocsonya Zoltán

Kedden szakmai közönség előtt bemutatták az „Ember maradj - Az Ákos sztori eddig” című portréfilmet. Az alkotás producere az InfoRádióban arról beszélt, mi minden kapott ő Kovács Ákos énekes-dalszerzőtől a film készítése során, illetve milyen lesz az alkotás útjának kezdete.

Október 16-tól vetítik a mozikban az énekes-dalszerző Ákosról készült, Ember maradj - Az Ákos sztori eddig című portréfilmet.

„Az eltöltött idő alatt, amíg a film elkészült, illetve az utána lévő időszakban elég jól megismertem Ákost, és elég sok mindent kaptam tőle. Végül megkérdeztem magamtól, hogy vajon a tehetségen kívül mi kellhet ahhoz, hogy egy művész 37 évig a topon legyen” – mondta az InfoRádióban Hábermann Jenő, a filmproducere. Véleménye szerint szükség lehet a nagy munkabírásra, széles körű műveltségre, valamint az emberek iránti tiszteletre és a szociális érzékenységre is mindennek az eléréséhez.

A producer beszámolt róla, hogy kedden volt a film díszbemutatója az Urániában, szakmai közönség előtt, és véleménye szerint igen nagy volt a siker, a készítők sok gratulációt kaptak. Megjegyezte,

„szép számmal volt jelen a közönség annak ellenére is, hogy zajlott a magyar–portugál labdarúgómérkőzés.”

Hábermann Jenő arról is szót ejtett, hogy elindult az Ákos-filmhez kapcsolódó roadshow, a szerdai állomás Debrecen lesz. Ennek során különböző nagyvárosokba látogatnak majd el, ahol közönségtalálkozókat tartanak. A producer reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a film „megtalálja az útját”.

A producer szerint a bemutatott mű egy portréfilm egy nagy műveltségű művészről, egy elkötelezett, morális értékekkel bíró nagy alkotóról, amely mélységeket és magasságokat egyaránt bemutat egészen a gyermekkorától kezdve. Hábermann Jenő arról is beszámolt, hogy

a fővárosban 13, vidéken pedig 53-55 mozi vette fel a filmet a műsorára,

így egyáltalán nem kell aggódnia. Hozzátette, ha nem tudna ezekről a számokról, akkor sem aggódnia, ugyanis korábbi filmjei bemutatása után mindig érzett magában egyfajta drukkot, hogy értékeli-e majd a közönség, most viszont egyáltalán nincs benne ilyenfajta izgalom.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Kultúra    Hábermann Jenő producer az Ákos-filmről: ezúttal nem izgulok, hogy értékeli-e majd a közönség a kész művet

mozi

bemutató

producer

kovács ákos

portréfilm

hábermann jenő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VOSZ Barométer: sok gondot okoz a hazai cégeknek az üzleti terv teljesítése, de maradtak tartalékaik

VOSZ Barométer: sok gondot okoz a hazai cégeknek az üzleti terv teljesítése, de maradtak tartalékaik

A magyar vállalkozók tevékenységét, hangulatát monitorozó VOSZ Barométer harmadik negyedéves adatai pozitív és negatív fejleményekről egyaránt tanúskodnak. Perlusz László, a VOSZ főtitkára az InfoRádióban azt mondta, bizakodásra ad okot, hogy egyértelműen csökkent a pesszimisták aránya a gazdasági veszélyekkel kapcsolatban.
 

Mészáros Melinda: kétszámjegyű minimálbér-emelést szeretnének a szakszervezetek

Emelkedett az energetikai otthonfelújítási támogatás összege, de más változás is történt

Szalai Zoltán: derűlátóbbak lettek a hazai cégek, ez az év az alkalmazkodásé és a stratégiaváltásé volt

MCC – Jelentés a vállalkozásokról: „viharban, de jó irányba”

Kaiser Ferenc: az orosz hadvezetésnek lépnie kellett, mert már nem tudja etetni az ukrajnai húsdarálót

Kaiser Ferenc: az orosz hadvezetésnek lépnie kellett, mert már nem tudja etetni az ukrajnai "húsdarálót"

Sokkal többe kerül az orosz államnak egy rokkant ellátása, mint a kárpótlás kifiztése a halott családtagjainak. Gyakran eltüntetik a maradványokat, mert ha nincs bizonyítva, hogy meghalt, akkor dezertőrnek minősítik, tehát a család nem kap ellátást – fogalmazott a katonai szakértő az InfoRádióban.
 

Megtízszereződött a Németországba tartó ukrán férfiak száma

Szakértő az atomfegyveres NATO-hadgyakorlatról: ez most nem az oroszoknak szól

VIDEÓ
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
Közel-Kelet: a háborúnak vége, de mikor lesz béke? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.16. csütörtök, 18:00
Gablini Gábor a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke
László Richárd a Toyota&Lexus országigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szijjártó Péter: idén is rekordot dönt az orosz földgázbeszerzés

Szijjártó Péter: idén is rekordot dönt az orosz földgázbeszerzés

Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter Facebook oldalán közzétett tájékoztatása szerint idén már mintegy 6 milliárd köbméter földgáz érkezett Oroszországból, ami felülmúlja a korábbi években lebonyolított beszerzések mennyiségét.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási botrány készül: eltitkolt hibákkal verte át ügyfeleit a Tesla

Óriási botrány készül: eltitkolt hibákkal verte át ügyfeleit a Tesla

A Tesla több tízezer autójában tapasztaltak súlyos felfüggesztési és kormányrendszer-meghibásodásokat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hamas returns two more bodies but says it cannot retrieve the remaining dead hostages

Hamas returns two more bodies but says it cannot retrieve the remaining dead hostages

The group says it cannot access the bodies of some hostages without specialist equipment.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 15. 21:20
Hogy micsoda? Újra lesz gladiátor-show a Colosseumban
2025. október 15. 14:55
Egy kilencven éve lappangó Vaszary-portré is szerepel a Virág Judit galéria őszi árverésén
×
×
×
×