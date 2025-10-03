ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Bocuse d'Or után - Hamvas Zoltán: hagymából azért nem könnyű önálló ételt készíteni

Infostart / InfoRádió - Kántor Viola

Ismét Kelemen Roland nyerte a Bocuse d’Or magyar döntőjét, Szulló Szabina pedig életműdíjat vehetett át. Hamvas Zoltán, a magyar Bocuse d’Or Akadémia elnöke az InfoRádióban elmondta, a hagyma volt a legnagyobb kihívás.

Kelemen Roland a Hunguest Sóstó Nyíregyháza séfjeként nyerte a Bocuse d'Or magyar döntőjét, másodszor nyert, korábban már többször versenyzett, jelentős tapasztalattal rendelkez versenyzőként diadalmaskodott. Mint Hamvas Zoltán, a magyar Bocuse d'Or Akadémia elnöke az InfoRádióban elmondta, ezt a tapasztalatot kamatoztatva győzött a séf magabiztosan az idei, nagyon magas színvonalú versenyen csütörtökön.

Harcsa, hagyma, marha

A viadalon az akadémia biztosított minden, kötelezően felhasználandó alapanyagot - harcsa, makói hagyma, szürkemarhagulyás -, a gyakorlásra pedig 2 hónap állt rendelkezésre. Hamvas Zoltán reméli, a mostani lendület kitart az Európa-bajnokságig, és "magabiztosan kvalifikáljuk magunkat a lyoni világdöntőre, 2027 januárjára".

A legkreatívabb fogásokról szólva elmondta, a hagyma volt a legnagyobb kihívás, mert kötelező volt azt önállóan megjeleníteni a tányéron, nagyon más állati fehérjét nem is lehetett használni hozzá, zöldséget sem; "nyilván ki lehetett egészíteni sok mindennel, de egy harcsánál a lehetőségek sokkal szerteágazóbbak, két köretet lehetett is mellé készíteni, mártást is", a gulyásnál pedig a pofa, a nyelv és a pacal "és/vagy" volt felhasználandó az étel elkészítésénél.

Az idei évben újdonság volt, hogy tanuló csapatok is részt vettek a megmérettetésen. Ez volt Hamvas Zoltánnak a legpozitívabb, két iskolát tudtak vendégül látni a versenyen, hármat foglaltak el a "nagyok".

A csapatban egyébként is lennie kell egy 22 évnél fiatalabb segítőnek, aki a versenyző mellett teljes értékű munkát végez, ez a szakma utánpótlás-képzése miatt is fontos Hamvas Zoltán szerint.

Az iskolások mellett egyébként mentorok is dolgoztak, kicsit kevesebb feladatot kellett, hogy elvégezzenek, de az elnök szerint így is nagyon szép munkát végeztek a viadalon.

Több mint zsűri

A zsűriben a legrangosabb magyar éttermek (Stand 25, Pajta, Esszencia, Costes stb.), séfjei foglaltak helyet, az elnökség feladatait Széll Tamás és Szulló Szabina látta el, ők a két Michelin-csillagos Stand étterem séfjei.

Szulló Szabina pedig nem csupán zsűritag volt, ő lett az idei eseményen az életműdíjas. Munkásságából Hamvas Zoltán kiemelte, 2016-ban Eb-győzelemig vezette a magyar csapatot, 2022-ben pedig második lett a magyar csapat, ugyancsak magyar rendezés mellett. 2011-ben ő kapott elsőként Michelin-csillagot a régi keleti blokkban, ma pedig már 33 év van a háta mögött a szakmában.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kultúra    Bocuse d'Or után - Hamvas Zoltán: hagymából azért nem könnyű önálló ételt készíteni

gasztronómia

bocuse dor

étel

hamvas zoltán

kelemen roland

