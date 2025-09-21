Ismeretlen helyeken, Erdélyben és a Felvidéken jár a Kaláka együttes

A Kaláka számára a nyolcvanas évek óta nincs koncert Kányádi Sándor-dal nélkül, és a Kaláka 50. éve óta megy a Vannak vidékek című Kányádi-est. Ezt viszi el az együttes erdélyi és felvidéki helyszínekre szeptember 22. és 25. között.

„A Vannak vidékekkel hat év alatt most már körülbelül a 80. előadásnál tartunk, de ilyen izgalmas helyeken, ilyen kisebb erdélyi településeken még nem jártunk. Székelyvarság, Búza, Nyárszó – még nem muzsikáltunk ezeken a helyeken, és még elvisszük Lévára, Szlovákiába is. Az előadásokon felváltva hangzanak el a Kaláka által énekelt és a Bogdán Zsolt által elmondott Kányádi-versek, és aztán a végén a Halottak napja Bécsben című nagy művet közösen adjuk elő, úgy hogy mi is néha beleénekelünk a mondott részek közé. De elhangzanak olyan, ismertebb gyerekdalok is, mint az Elveszett követ, vagy a fakatona (a Faragott versike – a szerk.), és komolyabbak is lesznek, például a Dél keresztje alatt vagy a Kuplé a vörös villamosról. Ezeket nagy örömmel énekeljük, és mindig nagyon jól fogadja őket a közönség is. Léván nagyon régen jártunk, de emlékszem rá, hogy ott is muzsikáltunk, és most a Déryné-aukció keretében fogunk Léván játszani" – fogalmazott az InfoRádióban Gryllus Dániel kétszeres Kossuth-díjas zeneszerző, előadóművész.

Kaláka együttes alapító-vezetője arról is beszélt, hogy Erdélyben 1981-ben volt az első turnéjuk, úgyhogy ott nagyon sokakat ismernek, és amikor megkérdezi akár Csíkszeredában vagy bárhol Erdélyben, hogy van-e a közönségben valaki, aki itt volt a '81-es turnén, még mindig akad, aki fölteszi a kezét.

Gryllus Dániel kiemelte: a repertoárjuk nem irányított aszerint, hogy épp a kisgyerekektől vagy az idősebbektől várnak visszhangot, hanem mindenkinek játszanak, ami egyébként Kányádihoz nagyon közel áll, hiszen szerinte nincsen gyerekvers és felnőttvers, csak vers meg nem vers van. „És

, akkor is, ha Sándor bácsitól, akkor is, ha Szabó Lőrinctől, Arany Jánostól, József Attilától, vagy pedig Radnóti- vagy Petőfi-verset zenésítünk meg” – tette hozzá.

A turné mellett próbálnak is, hiszen szeptember 27-én már a Magyar Zene Házába várják a közönséget egy egész napos Kaláka alkalomra: délelőtt gyerekeknek fognak játszani, délután egy Kalákáról szóló filmet láthat a közönség, este pedig nagy Kaláka-koncert lesz, és abban is szerepelnek majd Kányádi-versek. A következő héten ismét magyar népmeséket fognak zenélni – száz ilyen népmesét játszottak, aztán elölről indult a széria, és most már a 105.-nél tartanak.