Grammy: Beyoncé Cowboy Carter című lemeze nyerte el az év albuma díjat

A Grammy-díjra legtöbbször jelölt énekesnő pályafutása alatt most először vehette át a Grammy fődíját. A CBS televízióban a Los Angeles-i Crypto.com Arénából élőben közvetített gálán további két trófeát kapott. A Cowboy Carter a legjobb country lemez díját is megszerezte. A II Most Wanted című számmal pedig, amelyet Miley Cyrusszel adott elő, elnyerte a legjobb country-duó/együttes fellépés díját. Beyoncé a vasárnap esti trófeákkal együtt már összesen 35 Grammy-díjat kapott.

A Cowboy Carter egy olyan albumtrilógia második része, amely az amerikai zenei hagyományokat járja körül, és fényt derít a fekete művészek hozzájárulására, amelyről gyakran elfeledkeznek. "Nagyon teljesnek érzem magam, és meg vagyok tisztelve. Sok-sok év telt el" - mondta Beyoncé a színpadon, ahol Taylor Swifttől vette át a Grammy-díjat.

I'm screaming at Beyoncé's reaction to winning the Grammy for Best Country Album. queen!!!!! pic.twitter.com/BArMrfQG4q — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) February 3, 2025

A legtöbb, öt díjat azonban az estén Kendrick Lamar gyűjtötte össze, a rapperé lett a Grammy az év felvétele és az év legjobb dala kategóriában a Not Like Us című számával ezen kívül a legjobb rappszám, a legjobb rappelőadás és a legjobb zenei klip díját is megszerezte. Lamar az év lemezfelvétele díjat szülővárosának, a tűzvész miatt súlyos károkat szenvedett Los Angelesnek ajánlotta.

Carlie XCX Beyoncéhez hasonlóan szintén három díjjal távozhatott a ceremóniáról. Brat című albumáért a legjobb elektronikus/dance album és a legjobb felvételcsomag díját, a Von Dutch című produkciójáért pedig a legjobb dance pop felvétel díját ítélték oda neki.

Doechii Alligator Bites Never Heal című lemeze az év legjobb rappalbuma lett, s ezzel ő a harmadik női rapper - Cardi B és Hill után -, aki ebben a kategóriában nyerni tudott.

Az év zenei producerének Grammyjét - a nem komolyzenei mezőnyben - Daniel Nigrónak nyújtották át. Az év - nem klasszikus - dalszerzője pedig Amy Allen lett.

A szóló produkciók közül a legjobb popszám díját az Espresso című dallal Sabrina Carpenter kapta.

She's working late, because she's a #GRAMMY winner! ? Sabrina Carpenter took home the GRAMMY for Best Pop Vocal Album. pic.twitter.com/6dPAvPEb8f — Entertainment Tonight (@etnow) February 3, 2025

A legjobb popduó/együttes előadás Grammyjét Lady Gaga és Bruno Mars Die With a Smile című produkciójának ítélte oda a lemezakadémia.

A Beatles Now and Then című száma a legjobb rockprodukció kategóriában lett díjazott. A számot még John Lennon írta és adta elő, és a technológia adta új lehetőségek segítségével később Paul McCartney és Ringo Starr fejezte be, George Harrison közreműködésével.

A legjobb rockalbum trófeáját a Rolling Stones Hackney Diamonds című korongja szerezte meg.

Az alternatív zenei albumok mezőnyében St. Vincent - eredeti nevén Annie Clark - All Born Screaming című lemeze nyert, és az album Flea című számával a legjobb alternatív zenei előadó Grammy-díja is a 42 éves amerikai zenészé lett.

Shakira kolumbiai énekesnő a legjobb latin popalbumnak járó díjat a Las Mujeres Ya No Lloran című lemezéért az Egyesült Államokban élő összes "bevándorló testvérének" ajánlotta.

?? ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ just won Best Latin Pop Album! This is Shakira’s 4th US #GRAMMY, now holding 20 Recording Academy awards! pic.twitter.com/CeoBvEFSXV — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) February 3, 2025

A 26 éves Chappell Roan, aki a legjobb új előadóként kapott Grammy-díjat, köszönőbeszédében sürgette, hogy a lemezcégek adjanak fizetést a zenészeknek, különösen a pályakezdőknek és fizessék az egészségbiztosításukat. Az énekesnő felidézte, milyen megalázottnak érezte magát a pandémia alatt, mikor megélhetéséért küzdött, és nem volt egészségbiztosítása.

A Los Angelesben és környékén élő zenészközösséget is súlyosan érintették a Kaliforniában közelmúltban pusztító tüzek. Sok művész háza veszett oda a tűzvészben. A Grammy-műsor házigazdája, Trevor Noah a ceremónia alatt többször kérte a közönséget adakozásra, s végül több mint hétmillió dollárt gyűjtöttek a rászorulók számára és a károk enyhítésére. A gálára a tűzvész megfékezésében részt vett tűzoltókat is meghívták.

Taylor Swift és Billie Eilish számos jelölés ellenére üres kézzel távozott a gáláról. A Los Angelesben született Eilish ugyanakkor szerepelt a fellépők között, és Birds of a Feather című számát adta elő, melynek végén lerótta tisztletét a város előtt.

A Grammy-díjakat a mintegy 13 ezer fős tagsággal rendelkező lemezakadémia szavazásra jogosult tagjai ítélték oda.