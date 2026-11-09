Biztonságpolitikai szakértő Krakkóról: ez csak látszólag fegyvertartási kérdés

A modern időkben az elhárítás igen hatékonyan képes felderíteni a tervezett terroristacselekmények potenciális elkövetőit, ha csoportban készülődnek; a legnagyobb veszély épp ezért, ha az elkövető „magányos farkas” – mondta az InfoRádióban a krakkói szörnyűséggel összefüggésben Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértő.

Mint felidézte, a 24 éves férfi, aki a hírek szerint az apja fegyverével gyilkolt, elsőként a szüleit ölte meg, valamint a húgát. Utána valamiért 200 kilométert autózott szülőhelyéről Krakkóba, ott kezdett válogatás nélkül lövöldözni. Az autójából adott le lövéseket, a sokadik lövés után eltévesztette a kanyart, és nekiütközött egy álló autónak. Ekkor szállt ki az autóból, majd lövöldözött tovább Krakkó főterén, míg a riasztott rendőrök tűzharcba nem keveredtek vele, egyikük közvetlen közelről kapott két lövést is az elkövetőtől.

Hogy kire lehetett valójában dühös, vagy milyen tanulságok lehetnek azok után, hogy kiderült, egy instabil személyiség lövészklub tagja lehetett édesapjával együtt, azt mondta, Európában relatíve szigorúak a fegyvertartás szabályai.

„Egy félautomata fegyver volt, amivel lövöldözött, az amerikai M16-os gépkarabély civil változata, amelyet AR15-nek hívnak. Több gyártónak van klónja ebből, ez is egy amerikai fegyver volt egyébként. Igazából egy olyan férfi, aki gyerekkorától pisztollyal hadonászó férfiakat rajzolt, és egy volt osztálytársnője szerint mindig is merénylő akart lenni, átmegy a mindenhol kötelező pszichológiai teszten, az azért további kérdéseket vet fel. Hogy az édesapjával mióta volt klubtag, mi a helyzet az édesapa 17 fegyverével, illetve az ő kettőjével, és hogy ez hogy történhetett meg, az komoly vizsgálatokhoz fog vezetni” – folytatta Somkuti Bálint.

A hírek szerint

a lengyel rendőrség a lövöldözés megkezdése után 3 perccel észlelte az elkövetőt és tüzet is nyitott rá, ami rendkívül jó reakcióidőnek számít.

„A hatóságok a magányos elkövetőkkel szemben nem nagyon tudnak mit tenni. Az, hogy valaki hirtelen megbolondul, kiirtja a szüleit és elindul valahová lövöldözni, erre nem lehet felkészülni, akármennyire is hatékonyak az előrejelzések.”

Szerinte a társadalomban persze fel lehet hívni a figyelmet arra, ha valaki magányos, szomorú, megváltozik a viselkedése, ilyenkor próbálni kell vele beszélni, ha ez nem lehetséges, az egészségügy vagy a rendészet figyelmét fel lehet hívni az illetőre, aki ugyanígy cselekedhetett volna egy diszkóban, késsel a kezében.

Somkuti Bálint épp ezért kijelenti: itt nem a lőfegyver a lényeg, hanem az, hogy megint volt egy sokadik ember az elmúlt 20-30 évben, aki magányosnak érezte magát, kilátástalannak az életét, és ahelyett, hogy segítséget vett volna igénybe, erőszakos cselekményeket követett el.

Rámutatott:

Kínában is volt ilyen eset, csakhogy mivel a lakosság nem férhet hozzá lőfegyverhez, ott késsel követtek el sorozatgyilkosságokat.

E mentén tehát „hiába van hangulatkeltés a lőfegyverek ellen”, Lengyelországban most a forgalmas köztereken annyit tudnának tenni, hogy megerősítik a rendőri jelenlétet.

Hogy mennyire lehetnek egyéb összetevők a vérengzés mögött – pszichiátriai betegség, ideológiai okok –, arról Somkuti Bálint szerint most óriási vita zajlik az interneten, ugyanis

a lengyel hatóságok jelentése szerint az egyik lengyel szélsőjobboldali csoport, a Falanga pólóját viselte az elkövető a katonai egyenruha alatt, de ez ugyanúgy lehet megtévesztés, mint ideológiai támogatás, ebből tehát korai következtetést levonni,

a lengyel belügyminiszter tehát korán közölte tényként, hogy az elkövető szélsőjobboldali volt, ennek a közlésnek inkább pártpolitikai okai lehettek. Az, hogy mentális problémái voltak, az szerinte viszont „szinte biztos”, épp ezért van annyi találgatás arról, hogy hogy nyúlhat ilyen ember fegyverhez, ráadásul ismert volt róla, hogy ilyen témákkal foglalkozott gyerekkora óta, talán foglalkoztathatta valamilyen téma, érte egy sérelem, amit így próbálhatott feldolgozni.

Szerinte nem megérteni kell az ilyen embereket, mert az lehetetlen, de a megelőzéshez szükség van azt látni, hogy ki milyen hatásra dönt így.

Ilyenkor az is felmerül, Magyarországon ehhez hasonló cselekmény, merénylet előfordulhat-e. Ezzel kapcsolatban a szakértő felidézte, egy hasonló esetről tudni: a pécsi egyetemi lövöldözés (2009. november 26.) egy engedélyes sportfegyveres elkövető által.

„Kicsi az esély, nem véletlen, hogy több ilyen eset nem fordult elő, a szakma és a közösség is érzékenyen reagál, ha valakinek lőfegyver kerülhet a kezébe. Minden egyes elkövetőnél vannak jelek, hogy készül valamire, csak legtöbbször a környezet nem veszi komolyan ezeket. Fel kell figyelni ezekre és jelzést adni” – tette hozzá Somkuti Bálint, aki szerint tehát most kiemelt vita tárgya, hogy milyen motivációk állnak a krakkói szörnyűség hátterében. Plusz információ most nincs, de vannak ilyen részletek, hogy LGBTQ zászlóval pózolt korábban, de megerősített információ nincs.

Általánosságban megemlítette még: Lengyelországban felforrósodott szinte polgárháborús hangulat van az alkotmánybíróság körüli „hercehurca” miatt, ami instabil embereket cselekményekre sarkallhatnak, de ez is csak feltételezés. A helyzet kialakítóinak közvetett felelőssége tehát szerinte megállapítható.

A cikk Rozgonyi Ádám interjúja alapján készült.