A nemzeti ünnep sem hozott politikai békét Lengyelországban

Lengyelország szerdán emlékezett meg az 1918-as függetlenség visszaszerzésének 108. évfordulójáról. A hivatalos ünnepségek már a reggeli órákban megkezdődtek. Karol Nawrocki államfő koszorút helyezett el a lengyel függetlenség visszaszerzésében meghatározó szerepet játszó történelmi személyiségek emlékműveinél, majd az elnöki házaspár és a kormány képviselői részt vettek az ünnepi szentmisén. Délben a varsói Pilsudski téren, az Ismeretlen katona sírjánál tartottak központi megemlékezést, amelyen az államfő beszédet mondott, és új tábornoki kinevezéseket is átadott.

Karol Nawrocki beszédében az alkotmányos rend sérthetetlenségét hangsúlyozta, és arra figyelmeztetett, hogy az ország történelméből tanulva el kell kerülni azokat a politikai és elitkonfliktusokat, amelyek korábban a lengyel állam bukásához vezettek. Az államfő szerint a politikai viták nem veszélyeztethetik az alkotmányos intézmények működését. Beszédére Donald Tusk miniszterelnök és Radosław Sikorski külügyminiszter is reagált. Tusk sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az elnök szerinte még ezen a nemzeti ünnepen sem a lengyelek összefogását, hanem a megosztottságot erősítette. Sikorski pedig következetlenséggel bírálta Nawrockit. „Az elnök úr a beszédben egyszer az elitellenes harc bajnokaként lép fel, máskor pedig olyan királyként, akinek nem engedelmeskedik a főnemesség. Véleményem szerint ez következetlenség” – mondta a külügyminiszter.

A lengyel függetlenség napi felvonulás résztvevõi Varsóban 2026. november 11-én. Az 1795-ben Oroszország, Poroszország és a Habsburg Birodalom által felosztott Lengyelország 123 év után hivatalosan 1918. november 11-én, az elsõ világháborút lezáró tûzszüneti egyezmény napján vált ismét egységes, független állammá. MTI/EPA/PAP/Marcin Obara

A délután két órakor kezdődött függetlenségi menetnek szintén hangsúlyos politikai üzenete volt. A szervezők a Donald Tusk vezette kormánnyal szembeni elégedetlenségüknek is hangot kívántak adni. A felvonulás központi témái között Lengyelország szuverenitása, az Európai Unióhoz fűződő viszonya, valamint az alkotmánybíróság körüli konfliktus szerepelt. Az államfő csatlakozását a résztvevők tapssal és éljenzéssel fogadták, Nawrocki pedig lengyel zászlóval a kezében haladt a menet élén.

A politikai feszültségeket tovább növelte az alkotmánybíróság körüli vita, melynek középpontjában az Alkotmánybíróság összetétele, függetlensége és politikai befolyásoltsága áll. Donald Tusk bejelentette, hogy a kormány közzéteszi a testület bíráinak közgyűlése által elfogadott, a működési szabályzat módosításáról szóló határozatot. A miniszterelnök ezt az alkotmánybíróság körüli konfliktus jelképes lezárásának nevezte. Az ellenzék és Nawrocki államfő azonban továbbra is törvénytelennek tartja a testületben történteket.

A hatóságok a krakkói terrortámadást követő nemzeti gyász miatt különösen nagy figyelmet fordítottak a biztonságra. A városban több utcát lezártak, és megtiltották a fegyverek, valamint a pirotechnikai eszközök birtoklását és használatát. Görögtüzek ennek ellenére is gyúltak a menetben a fővárosi biztonsági központ délutáni tájékoztatása szerint az ünnepségek azonban komolyabb incidensek nélkül zajlottak. Az ünnepségsorozat egy öt óra után kezdődött koncert zárja a varsói Citadellában.