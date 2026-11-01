Óriási válság Lengyelországban, Donald Tusk: nincs kompromisszumos megoldás

Donald Tusk úgy látta: az ellenzéki politikusok és aktivisták a demokrácia aláásására törekednek, és az „oroszbarát erők” támogatását élvezik. Álláspontja szerint az előző kormány idején megalakult összetételben az alkotmánybíróság „nem egy valódi bíróság”. A kormányfő szerint az alkotmánybíróság az alaptörvénnyel összhangban fog működni, majd úgy fogalmazott, „bizonyos ügyekben kizárt a kompromisszum”. A végrehajtó hatalom feladata, ”vagyis az én feladatom, hogy garantáljam a (testület) biztonságát és a munkavégzéshez szükséges feltételeket” – jelentette ki Tusk, hozzátéve, ezt a feladatot teljesíteni fogja.

Az alkotmánybíróság körüli vita azután élesedett, hogy pénteken Anna Korwin-Piotrowska, a parlament által márciusban megválasztott, de az államfő által eddig ki nem nevezett alkotmánybíró közölte: ideiglenesen átvette a testület irányítását és felfüggesztette tisztségéből az alkotmánybíróság elnökét, Bogdan Swieczkowskit, valamint helyettesét, Bartlomiej Sochanskit.

Karol Nawrocki államfő és az ellenzéki vitatja a felfüggesztés jogszerűségét és Korwin-Piotrowskát sem ismeri el alkotmánybírónak.

Közben az alkotmánybírósághoz nagy létszámú rendőri alakulatokat vezényeltek ki. A Szolidaritás szakszervezet rendőrségi tagozata viszont szombaton a rendőrfőkapitánynak intézett nyílt levelet tett közzé, melyben az alkotmánybíróság környékén szolgálatot teljesítők tevékenységét övező jogi problémákra figyelmeztetnek.

Zbigniew Bogucki, az államfői hivatal miniszteri szintű vezetője a TV Republika konzervatív hírtévében úgy fogalmazott: Tusk nem a konfliktus csillapítására törekszik, hanem „politikai értelemben felgyújtja Lengyelországot és az alkotmánybíróságot”".

Bogucki megerősítette: Tusk és a kormánykoalíciós Baloldal képviselője nem jelentek meg azokon a szombati megbeszéléseken, amelyeket Nawrocki az alkotmánybíróság helyzetéről folytatott a parlamenti pártok vezetőivel.

A megbeszéléseken részt vett mások mellett Wladyslaw Kosiniak-Kamysz kormányfőhelyettes, a kormánykoalíciós Lengyel Parasztpárt elnöke, aki az alkotmánybíróság újraindítását sürgette.

Mateusz Morawiecki volt kormányfő, az ellenzéki Fejlődés Plusz frakció vezetője az egyeztetés után elmondta: az alkotmánybíróság újraindítására a Tusk-kormány sürgős leváltása után kerülhet sor.

Morawiecki úgy vélekedett: a jelenlegi kormány „a polgárháború szélére sodorta Lengyelországot”.

Az újraindítást javasolták az államfővel folytatott megbeszéléseken az ellenzéki Konföderáció vezetői, Krzysztof Bosak alsóházi alelnök és Slawomir Mentzen is. Bosak a parlament feloszlatását is említette.

A legnagyobb ellenzéki párt, a Jog és Igazságosság vezetői az egyeztetés után nem nyilatkoztak a médiának.

Weronika Scibor alkotmánybírósági szóvivő szombat éjjel az X-en azt írta: a lengyel kormány a testület iránti lépései „kizárják Lengyelországot a demokratikus jogállamok köréből”.

Az alkotmánybíróság vezetői Swieczkowski és Sochanski –- húzta alá a szóvivő.

A Lengyel Helsinki Bizottság szombati nyilatkozata szerint Swieczkowski és Sochanski felfüggesztése „komoly jogi kifogásokat vet fel”.

Louise Bogey, az Európai Bizottság szóvivője a PAP hírügynökségnek is továbbított állásfoglalásában azt írta, szerinte a lengyel hatóságok feladata biztosítani, hogy az alkotmánybíróság „a lengyel alkotmánnyal összhangban, valamint az Európai Unió Bíróságának vonatkozó ítélkezési gyakorlatát tiszteletben tartva”" működhessen.

Az alkotmánybíróság előtt szombat este is tüntettek a kormány intézkedései ellen.