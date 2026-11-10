Krakkói lövöldöző: kezd összeállni a kép

A nyomozói megállapításokra hivatkozva Zurek közölte: a merénylő számítógépén észlelhető, hogy Anders Breivik, a 2011-es norvégiai tömeggyilkosság elkövetőjét érintő internetes oldalakat is nézte. A krakkói támadó munkahelyén pedig olyan jelképeket találtak, amelyek a „jobboldali szélsőségesség” szálára utalhatnak – tette hozzá Zurek.

Közölte továbbá: a szombaton Krakkóban lövöldöző, hétfő hajnalban kórházban meghalt férfi nem hagyott hátra semmilyen levelet és más üzenetet sem, ami megnehezíti a nyomozást.

A tettes halála után normális körülmények között az ellene indított eljárást meg kellene szüntetni – mutatott rá Zurek. A lengyel hatóságok azonban most „alaposan megvizsgálják” a támadó kapcsolatait, azt, hogy egyedül cselekedett-e, és hogy „valami többé-kevésbé ösztönözte-e” a cselekvését – tette hozzá.

Nagyon fontos nyomozási szálnak nevezte a pszichés zavarok kérdését is.

A Polskie Radio 24 közszolgálati csatornán kedden megkérdezték Marcin Kierwinski belügyminisztert, hogy mire alapozva nevezte a krakkói merénylőt szombaton „a szélsőjobboldali ideológiák megszállottjának”. Kierwinski akkor egyúttal megjegyezte: a nyomozók még vizsgálják az ideológiai szálat.

A miniszter szavai számos bírálatot váltottak ki, több lengyel politikus és kommentátor feltette a kérdést, a miniszter néhány órával a támadás után milyen konkrét információk alapján fogalmazta meg állítását.

Nem vonok vissza egy szót sem abból, amit mondtam – válaszolt a keddi interjúban a miniszter. Hozzátette: továbbra is vár a nyomozók megállapításaira, a merénylőt azonban nem hozta összefüggésbe semmilyen lengyelországi politikai irányzattal.

Eryk Stasielak, a lengyel ügyészség krakkói részlegének vezetője kedden a PAP hírügynökségnek elmondta: a merénylő számítógépén az amerikai tömeggyilkosok iránti érdeklődésről tanúsító tartalmakra is bukkantak. Köztük példaként említette Stasielak a 22 éves Elliot Oliver Robertson Rodger esetét, aki 2014-ben a dél-kaliforniai Isla Vistában a hat áldozatot követelő autós ámokfutást követett el.

Az ügyész megerősítette a Breivik iránti érdeklődésre utaló nyomokat is. A megtalált adatok arra utalnak, hogy a támadó érdeklődött a szélsőséges ideológiák iránt, egyelőre azonban nem világos, szélsőjobb- vagy szélsőbaloldali ideológiákról van szó – jegyezte meg Stasielak.

Donald Tusk miniszterelnök a keddi kormányülés elején bejelentette: kezdeményezi a fegyvertartásra vonatkozó szabályok felülvizsgálatát. E témában Lengyelországban két tábor áll egymással szemben, egyesek a lőfegyverek teljes elérhetőségét, mások pedig teljeskörű betiltását követelik.

A témához azonban nagyon felelősségteljesen és módszeresen kell hozzáállni – fogalmazott Tusk.

A szombati krakkói lövöldözésnek hat halálos áldozata van, tizenöten megsebesültek.