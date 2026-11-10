ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.82
usd:
325.36
bux:
144506.57
2026. november 10. kedd Réka
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az áldozatok elõtt rója le kegyeletét egy nõ a helyszín közelében 2026. november 9-én, miután két nappal korábban egy 24 éves férfi lövöldözött Krakkó fõterén és hat embert megölt, tizenötöt megsebesített. A támadót meglõtték, a kórházban belehalt sérüléseibe. A lakásában a rendõrök két férfi és egy nõ holttestét találták.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Art Service

Krakkói lövöldöző: kezd összeállni a kép

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A nyomozók elemzik, hogy a krakkói lövöldözés elkövetője kapcsolatban állt-e politikai körökkel vagy olyan csoportokkal, amelyek hatással lehettek a nézeteire – jelentette ki Waldemar Zurek lengyel igazságügyi miniszter és főügyész kedden a Radio Kraków helyi közszolgálati csatornán.

A nyomozói megállapításokra hivatkozva Zurek közölte: a merénylő számítógépén észlelhető, hogy Anders Breivik, a 2011-es norvégiai tömeggyilkosság elkövetőjét érintő internetes oldalakat is nézte. A krakkói támadó munkahelyén pedig olyan jelképeket találtak, amelyek a „jobboldali szélsőségesség” szálára utalhatnak – tette hozzá Zurek.

Közölte továbbá: a szombaton Krakkóban lövöldöző, hétfő hajnalban kórházban meghalt férfi nem hagyott hátra semmilyen levelet és más üzenetet sem, ami megnehezíti a nyomozást.

A tettes halála után normális körülmények között az ellene indított eljárást meg kellene szüntetni – mutatott rá Zurek. A lengyel hatóságok azonban most „alaposan megvizsgálják” a támadó kapcsolatait, azt, hogy egyedül cselekedett-e, és hogy „valami többé-kevésbé ösztönözte-e” a cselekvését – tette hozzá.

Nagyon fontos nyomozási szálnak nevezte a pszichés zavarok kérdését is.

A Polskie Radio 24 közszolgálati csatornán kedden megkérdezték Marcin Kierwinski belügyminisztert, hogy mire alapozva nevezte a krakkói merénylőt szombaton „a szélsőjobboldali ideológiák megszállottjának”. Kierwinski akkor egyúttal megjegyezte: a nyomozók még vizsgálják az ideológiai szálat.

A miniszter szavai számos bírálatot váltottak ki, több lengyel politikus és kommentátor feltette a kérdést, a miniszter néhány órával a támadás után milyen konkrét információk alapján fogalmazta meg állítását.

Nem vonok vissza egy szót sem abból, amit mondtam – válaszolt a keddi interjúban a miniszter. Hozzátette: továbbra is vár a nyomozók megállapításaira, a merénylőt azonban nem hozta összefüggésbe semmilyen lengyelországi politikai irányzattal.

Eryk Stasielak, a lengyel ügyészség krakkói részlegének vezetője kedden a PAP hírügynökségnek elmondta: a merénylő számítógépén az amerikai tömeggyilkosok iránti érdeklődésről tanúsító tartalmakra is bukkantak. Köztük példaként említette Stasielak a 22 éves Elliot Oliver Robertson Rodger esetét, aki 2014-ben a dél-kaliforniai Isla Vistában a hat áldozatot követelő autós ámokfutást követett el.

Az ügyész megerősítette a Breivik iránti érdeklődésre utaló nyomokat is. A megtalált adatok arra utalnak, hogy a támadó érdeklődött a szélsőséges ideológiák iránt, egyelőre azonban nem világos, szélsőjobb- vagy szélsőbaloldali ideológiákról van szó – jegyezte meg Stasielak.

Donald Tusk miniszterelnök a keddi kormányülés elején bejelentette: kezdeményezi a fegyvertartásra vonatkozó szabályok felülvizsgálatát. E témában Lengyelországban két tábor áll egymással szemben, egyesek a lőfegyverek teljes elérhetőségét, mások pedig teljeskörű betiltását követelik.

A témához azonban nagyon felelősségteljesen és módszeresen kell hozzáállni – fogalmazott Tusk.

A szombati krakkói lövöldözésnek hat halálos áldozata van, tizenöten megsebesültek.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Krakkói lövöldöző: kezd összeállni a kép

lövöldözés

donald tusk

krakkó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter Friedrich Merz-cel: Magyarország LNG-szaktudást kap Németországtól az orosz leváláshoz

Magyar Péter Friedrich Merz-cel: Magyarország LNG-szaktudást kap Németországtól az orosz leváláshoz
2028-ban német-magyar kulturális évre, évadra lehet számítani, valamint jövő tavasszal egy Merz-látogatásra Budapesten. Az uniós csatlakozás ügyében nincs teljes egyetértés, Magyar Péter reméli, hogy minden ország érdemalapon haladhat az integráció útján. A közös EU-költségvetés ügyében jelezte, lehet, hogy még karácsonykor is arról kell majd tárgyalni, hogy ne Magyarország legyen a fejenkénti legnagyobb befizető.
Sajtóértesülés: Moszkva és Kijev is engedékenyebbnek bizonyult a legújabb tárgyaláson

Sajtóértesülés: Moszkva és Kijev is engedékenyebbnek bizonyult a legújabb tárgyaláson

A kiszivárgott információk alapján az orosz és az ukrán fél is engedhet a korábban megszabott feltételeiből a háború lezárása érdekében.
 

Egyetlen dolog jöhet az ukrajnai háborús patthelyzetben – Resperger István az Arénában

Abu-dzabi béketárgyalások: a szakértő nem lát esélyt az áttörésre, de kisebb eredmények lehetnek

Megkezdődött Abu-Dzabiban az ukrajnai rendezésről szóló háromoldalú tárgyalások első fordulója

Donald Trump: Ukrajna máshogy fog kinézni a térképen a háború után

Alkotmányos vádeljárás az amerikai hadügyminiszter ellen

Európa már egy háború előszobájában lehet? Meglepő magyarázatot adott a szakértő

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)

Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás. A Gránit Guruhoz érkező kérdések elemzéséből az is kiderül, milyen segítséget várnak a felhasználók a virtuális pénzügyi asszisztensektől.
VIDEÓ
Drónok, rakéták, béketárgyalások: mi a garancia a békére? Resperger István, Inforádió, Aréna
Kinek segít a Wekerle Plusz program? Balogh László, Inforádió, Aréna
Ki viseli a felelősséget az ügynöklista hibáiért? Sári Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.10. kedd, 18:00
Pánics Gergely
sportorvos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy újítás jöhet a nyugdíjaknál Csehországban, a szakértők szerint Magyarországon is erre lenne szükség

Nagy újítás jöhet a nyugdíjaknál Csehországban, a szakértők szerint Magyarországon is erre lenne szükség

Az automatikus beléptetés rendszerének bevezetését javasolja a cseh nyugdíjreform részeként Benjamin Činčila parlamenti képviselő. A módosító indítvány értelmében a munkavállalók alapértelmezettként bekerülnének a harmadik pilléres nyugdíj-megtakarítási rendszerbe, azonban szabadon dönthetnek úgy is, hogy kilépnek abból – tudósított a European Pensions.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Külföldre mennél dolgozni? Ezekben az országokban találsz most leghamarabb munkát: nagyon más a helyzet Ausztriában, mint Németországban

Külföldre mennél dolgozni? Ezekben az országokban találsz most leghamarabb munkát: nagyon más a helyzet Ausztriában, mint Németországban

Van, ahol már több mint egy éve keresnek munkát az állástalanok, Magyarországon is közel fél év a medián.

BBC
Business Sport Travel Science
'This is sabotage': Hegseth defends Iran war record after Republican launches impeachment attempt

'This is sabotage': Hegseth defends Iran war record after Republican launches impeachment attempt

Congressman Thomas Massie says Pete Hegseth violated the constitution by not seeking approval for the Iran war - the defence secretary calls the impeachment attempt a "farce".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 10. 16:19
Baka András Prágában: Magyarország és Csehország álláspontjai nagyon közeliek
2026. november 10. 15:46
Eldőlt, mi lesz a Forma-1 végével
×
×