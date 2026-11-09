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2026. november 9. hétfő Tivadar
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Az áldozatok iránt róják le kegyeletüket emberek a helyszín közelében 2026. november 8-án, miután az elõzõ nap egy 24 éves férfi lövöldözött Krakkó fõterén és hat embert megölt, tizenhatot megsebesített. A támadót meglõtték, elfogták és kórházba szállították. A lakásában a rendõrök két férfi és egy nõ holttestét találták.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Art Service

Meghalt a krakkói lövöldöző

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

Meghalt a kórházban a szombati krakkói lövöldözés elkövetője, aki hat emberrel végzett a lengyel város központjában - közölte hétfő hajnalban a lengyel rendőrség.

A jelentés szerint a Kis-lengyelországi Vajdasági Rendőr-főkapitányság az X közösségi oldalon közölte, hogy a fegyveres a kórházban hunyt el.

A szombati támadásban hat ember meghalt és tizenhatan megsérültek, köztük a 24 éves elkövető. A sérültek között vannak lengyel, brit, német orosz, osztrák és portugál állampolgárok. A halálos áldozatok egyike brit állampolgár.

A gyilkos, a lengyel belügyminiszter közlése szerint szélsőjobboldali ideológiákhoz vonzódó 24 éves lengyel férfi az utcán vaktában kezdett el lövöldözni, először egy villamost talált el, aztán idegeneket lőtt agyon, amíg két hős rendőr lövésekkel meg nem állította. A rendőrök is súlyosan megsérültek. Később a gyilkos otthonában még három holttestet teláltak: kiderült, hogy mielőtt elindult, a tettes végzett saját húgával és szüleivel is. Így összesen a tettessel együtt már tízen haltak meg.

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