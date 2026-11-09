Meghalt a krakkói lövöldöző

A jelentés szerint a Kis-lengyelországi Vajdasági Rendőr-főkapitányság az X közösségi oldalon közölte, hogy a fegyveres a kórházban hunyt el.

A szombati támadásban hat ember meghalt és tizenhatan megsérültek, köztük a 24 éves elkövető. A sérültek között vannak lengyel, brit, német orosz, osztrák és portugál állampolgárok. A halálos áldozatok egyike brit állampolgár.

A gyilkos, a lengyel belügyminiszter közlése szerint szélsőjobboldali ideológiákhoz vonzódó 24 éves lengyel férfi az utcán vaktában kezdett el lövöldözni, először egy villamost talált el, aztán idegeneket lőtt agyon, amíg két hős rendőr lövésekkel meg nem állította. A rendőrök is súlyosan megsérültek. Később a gyilkos otthonában még három holttestet teláltak: kiderült, hogy mielőtt elindult, a tettes végzett saját húgával és szüleivel is. Így összesen a tettessel együtt már tízen haltak meg.