Megostromoltak egy adatközpontot

A demonstrációt a Geef Tegengas nevű környezetvédő csoport kezdeményezte, az akcióhoz az Extinction Rebellion klímavédelmi mozgalom és palesztinpárti aktivisták is csatlakoztak. A szervezők szerint mintegy ötszázan jutottak be az építési területre, miközben további több százan a kerítésen kívül tiltakoztak.

A demonstrálók létrák segítségével másztak át a kerítésen, illetve átvágták azt, hogy többen is bejuthassanak. Néhányan állványzatokra és egy építési darura másztak fel, ahol az adatközpontokat és a mesterséges intelligenciát elutasító transzparenst függesztettek ki. Mások tiltakozó feliratokat festettek a betonalapzatokra.

A tiltakozók az Amszterdam Sloterdijk városrészében tervezett, három toronyból álló adatközpont megépítését ellenzik. Állításuk szerint a létesítmény annyi energiát fogyasztana, mint Amszterdam valamennyi háztartása együttvéve. A beruházást a Microsoft és a nagy technológiai vállalatok növekvő gazdasági befolyásának példájaként bírálják.

A palesztinpárti demonstrálók szerint a Microsoft technológiai szolgáltatásai hozzájárulnak a palesztinok elnyomásához, mivel a vállalat többek között az izraeli hadsereg számára is biztosít adatkezelési szolgáltatásokat.

A rendőrség nagy erőkkel vonult a helyszínre, és a területre behatoló tüntetők közül többeket őrizetbe vett. Az intézkedések során paprikaspray-t is alkalmaztak. Az őrizetbe vettek pontos száma egyelőre nem ismert.

A Microsoft nyilatkozatban közölte: tisztában van azzal, hogy a beruházás erős érzelmeket vált ki, és tiszteletben tartja a békés véleménynyilvánításhoz való jogot. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem fogadja el a törvénysértő vagy az emberek biztonságát veszélyeztető cselekményeket.