Az Ovális Irodáról rendelkezett Donald Trump

Trump csütörtökön aláírt rendeletét még a kongresszusnak is jóvá kell hagynia. A rendelet „lehetetlenné teszi, hogy bárki tönkretegye ezt az elképesztő helyet” – fogalmazott az elnök, aki szerint az Ovális Iroda „az ország nagyságának jelképe”. Hozzátette: „ha bárki például négyzet formájúvá alakítaná, azt a kongresszusnak kell majd engedélyeznie, amelynek remélhetőleg lesz annyi esze, hogy ne hagyja jóvá".

A Fehér Házat már korábban nemzeti történelmi emlékhellyé nyilvánították, az 1930-as évek elején épült Ovális Iroda átalakításáról pedig semmilyen terv nem látott napvilágot, viszont Trump tavalyi hivatalba lépése után nagyban átformálta a helyet aranyozott dekorációkkal és a falakra kifüggesztett portrékkal, valamint lebontatta a Fehér Ház keleti szárnyát, hogy helyet csináljon egy bálteremnek. Az átalakítást sokan bírálták, bírósági eljárások is indultak ellene, de Trump kitartott változtatásai mellett.

Az amerikai elnök két nappal azután írta alá a rendeletet, hogy a republikánusok elvesztették a kongresszusi többséget a félidős választásokon, így a Demokrata Párt januártól korlátozhatja majd Trump jogalkotási hatáskörét elnöksége utolsó éveiben.