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Nyitókép: MTI/AP/Alex Brandon

Gyors fordulat Donald Trump washingtoni diadalíve ügyében

Infostart / MTI

Az elnököt a párizsi diadalív ihlette meg, de ő sokkal nagyobbat akar. Csakhogy az elképzelés jogi kérdéseket is felvet, ezért egy szövetségi bíró egyelőre leállította a projektet.

Egy amerikai állami bizottság engedélyezte annak a hatalmas washingtoni diadalívnek a megépítését, amelyet Donald Trump amerikai elnök szorgalmazott, és amelyet az ellenzék hevesen bírál, mert vitatja annak jogszerűségét és célját. Egy szövetségi bíró viszont nem sokkal később ideiglenesen leállította a projektet.

A Nemzeti Fővárosi Tervezési Bizottság (NCPC), a fővárosi régió központi szövetségi tervező szerve csütörtök este nyolc szavazattal négy ellenében jóváhagyta a tervet.

A terv egy olyan diadalív építését irányozza elő, amelynek magassága meghaladja a 76 métert, jóval magasabb, mint a párizsi diadalív, amelyről Trump ihletet merített.

Az elképzelés azonban továbbra is jogi vitákkal szembesül, és egy szövetségi bíró nem sokkal később leállította a terv megvalósítását. Tanya Chutkan kerületi bíró úgy döntött, hogy a Trump-kormányzat két hétig még nem kezdheti meg a diadalív építését, amíg a bíróság megvizsgálja a projekt jogszerűségét vitató kérelmeket.

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Kezdőlap    Külföld    Gyors fordulat Donald Trump washingtoni diadalíve ügyében

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