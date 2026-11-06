Gyors fordulat Donald Trump washingtoni diadalíve ügyében

Egy amerikai állami bizottság engedélyezte annak a hatalmas washingtoni diadalívnek a megépítését, amelyet Donald Trump amerikai elnök szorgalmazott, és amelyet az ellenzék hevesen bírál, mert vitatja annak jogszerűségét és célját. Egy szövetségi bíró viszont nem sokkal később ideiglenesen leállította a projektet.

A Nemzeti Fővárosi Tervezési Bizottság (NCPC), a fővárosi régió központi szövetségi tervező szerve csütörtök este nyolc szavazattal négy ellenében jóváhagyta a tervet.

A terv egy olyan diadalív építését irányozza elő, amelynek magassága meghaladja a 76 métert, jóval magasabb, mint a párizsi diadalív, amelyről Trump ihletet merített.

Az elképzelés azonban továbbra is jogi vitákkal szembesül, és egy szövetségi bíró nem sokkal később leállította a terv megvalósítását. Tanya Chutkan kerületi bíró úgy döntött, hogy a Trump-kormányzat két hétig még nem kezdheti meg a diadalív építését, amíg a bíróság megvizsgálja a projekt jogszerűségét vitató kérelmeket.