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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ausztrál miniszterelnökkel tartott találkozóján New Yorkban 2026. szeptember 23-án. A két vezetõ az ENSZ-közgyûlés 81. ülésszaka csúcsszintû általános vitájának alkalmából tartózkodik a városban.
Nyitókép: MTI/EPA/AAP/Mick Tsikas

A súlyos orosz légitámadások után százezrek maradtak áram nélkül Ukrajnában

Infostart / MTI

Oroszország az éjszaka folyamán négy ukrán régióban támadta az áramellátó infrastruktúrát, és több százezer háztartás áramellátását szakította meg – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

„A támadások intenzitása nagyon magas, és az oroszok igyekeznek maximálisan kihasználni a ballisztikus rakéták elleni védelmi rendszerek hiányát” –- írta az ukrán államfő a Telegram üzenetküldő alkalmazáson.

Szólt arról is, hogy Ukrajna megtámadta az oroszországi Rosztovi régióban található Kamenszkij üzemet, amely szerinte részt vett az orosz rakéták gyártásában.

Moszkva nem kommentálta a rosztovi támadásról szóló híreket.

Dél-Ukrajnában az orosz erők által ellenőrzött ukrán Oleski város környékén a hatnapos helyi tűzszünet utolsó napjához érkezett, a frontvonal más szakaszaiban azonban nem csillapodtak a harcok, és mindkét fél folytatta a nagy hatótávolságú eszközökkel végrehajtott légitámadásokat.

Az ukrán légierő közlése szerint szombat este óta Oroszország által indított 433 nagy hatótávolságú drónból 371-et lelőtt.

Reggeli jelentésében a légierő arról is beszámolt, hogy vasárnap reggelre még mindig több tucat orosz drón volt a levegőben. Kijevben éjfél óta hat drónriadó volt.

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