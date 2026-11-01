A súlyos orosz légitámadások után százezrek maradtak áram nélkül Ukrajnában

„A támadások intenzitása nagyon magas, és az oroszok igyekeznek maximálisan kihasználni a ballisztikus rakéták elleni védelmi rendszerek hiányát” –- írta az ukrán államfő a Telegram üzenetküldő alkalmazáson.

Szólt arról is, hogy Ukrajna megtámadta az oroszországi Rosztovi régióban található Kamenszkij üzemet, amely szerinte részt vett az orosz rakéták gyártásában.

Moszkva nem kommentálta a rosztovi támadásról szóló híreket.

Dél-Ukrajnában az orosz erők által ellenőrzött ukrán Oleski város környékén a hatnapos helyi tűzszünet utolsó napjához érkezett, a frontvonal más szakaszaiban azonban nem csillapodtak a harcok, és mindkét fél folytatta a nagy hatótávolságú eszközökkel végrehajtott légitámadásokat.

Az ukrán légierő közlése szerint szombat este óta Oroszország által indított 433 nagy hatótávolságú drónból 371-et lelőtt.

Reggeli jelentésében a légierő arról is beszámolt, hogy vasárnap reggelre még mindig több tucat orosz drón volt a levegőben. Kijevben éjfél óta hat drónriadó volt.