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Nyitókép: Unsplash

A magyar turistákat is átirányítják, lezárják ezt a repteret egész novemberre Olaszországban

Infostart / MTI

Felújítási munkák miatt egész novemberben zárva tart a nápolyi repülőtér, Capodichino, a járatokat Salerno, Amalfi és más olasz városok légikikötőibe irányítják át – közölte a nápolyi repülőtér üzemeltetője vasárnap.

A repülőtér pályahálózatát újítják fel. Az üzemeltető Gesac vállalat közlése szerint a munkák 250 ezer négyzetméteres területet érintenek, és a teljes beruházás értéke 30 millió euróval egyenlő.

A belföldi és nemzetközi járatokat a közeli Salerno-Pontecagnano „Costa d’Amalfi e del Cilento” elnevezésű repülőtér veszi át, valamint más kereskedelmi légikikötők.

A Nápolyba tartó utasok számára kedvezményes taxidíjakat és buszjáratokat biztosítanak a salernói repülőtér és a nápolyi központi pályaudvar között.

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