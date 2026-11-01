A magyar turistákat is átirányítják, lezárják ezt a repteret egész novemberre Olaszországban

A repülőtér pályahálózatát újítják fel. Az üzemeltető Gesac vállalat közlése szerint a munkák 250 ezer négyzetméteres területet érintenek, és a teljes beruházás értéke 30 millió euróval egyenlő.

A belföldi és nemzetközi járatokat a közeli Salerno-Pontecagnano „Costa d’Amalfi e del Cilento” elnevezésű repülőtér veszi át, valamint más kereskedelmi légikikötők.

A Nápolyba tartó utasok számára kedvezményes taxidíjakat és buszjáratokat biztosítanak a salernói repülőtér és a nápolyi központi pályaudvar között.