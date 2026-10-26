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Fiatalok a szavazóhelyiségek zárása után a szerbiai elõrehozott parlamenti választás napján, 2026. október 25-én Belgrádban.
Nyitókép: Armin Durgut

Így reagált az EU a szerbiai választási eredményekre

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Marta Kos uniós bővítési biztos azt mondta, hogy Szerbia számára új fejezet kezdődhet, miután Aleksandar Vucic korábbi államfő, a kormányzó erők listavezetője vasárnap este elismerte vereségét, és ezzel megbukott 12 éven át tartó uralma Szerbiában.

Szerbiában vasárnap tartottak előrehozott parlamenti választást, a tét az volt, hogy folytatódik-e a Szerb Haladó Párt (SNS) vezette politikai erők kormányzása, vagy az egyetemista tiltakozások nyomán létrejött választási lista és az ellenzéki erők képesek lesznek változást elérni a szerbiai politikában.

A szavazok 92 százalékának feldolgozása után az Egyetemista Lista – Az egyetemisták győznek elnevezésű tömörülés 1 976 861 szavazattal, 51,64 százalékkal vezetett. Az Aleksandar Vucic – Egyesült Szerbia lista 1 527 150 voksot, 39,90 százalékot szerzett.

Miután Vucic közölte, hogy elismeri a vereésget, és nem kérdőjelezik meg az eredményt, Szerbia városaiban népünnepély kezdődött.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke az X közösségi oldalon gratulált az Egyetemista Lista győzelméhez. Jelezték: az Európai Unió kész támogatni a jogállamiságot, a médiaszabadságot és a korrupció elleni küzdelmet szolgáló reformokat, valamint a demokratikus intézmények megerősítését, és együttműködni Szerbiával uniós jövőjének előmozdításában.

Marta Kos uniós bővítési biztos azt mondta, hogy Szerbia számára új fejezet kezdődhet. Hangsúlyozta: a demokráciáért, a jogállamiságért és a korrupció ellen csaknem két éve tartó tiltakozások után a szerbiai polgárok történelmi számban vettek részt a választáson. Hozzátette, hogy az Európai Unió ajtaja nyitva áll, és kész az országgal közösen továbblépni.

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