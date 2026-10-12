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Nyitókép: Julia Demaree Nikhinson

Bíróság tiltotta be a Donald Trumpot népszerűsítő, közpénzből finanszírozott reklámfilmeket

Infostart / MTI

A felperesek szerint a reklámkampány nem közérdekű tájékoztatásra szolgál, hanem a félidős választások előtt az elnököt népszerűsítő propaganda, ráadásul több tízmillió dollárnyi közpénzből finanszírozva.

Egy amerikai szövetségi bíró ideiglenes végzéssel megtiltotta vasárnap a Donald Trump amerikai elnököt népszerűsítő, közpénzből finanszírozott televíziós reklámok további sugárzását.

A manhattani szövetségi bíróság bírája, Jennifer Rochon a Common Cause nevű civil szervezet és más felperesek keresetének adott helyt. A felperesek szerint a szeptember végén indult reklámkampány nem közérdekű tájékoztatást szolgált, hanem politikai propagandaként a republikánus jelölteket segítette a novemberi időközi választások előtt.

A reklámokra mintegy 20 millió dollárnyi adófizetői pénzt fordítottak.

A Fehér Ház korábban közölte, hogy a kampány finanszírozását a jövőben Trump politikai akcióbizottsága, a MAGA PAC veszi át, de a már elköltött közpénzt nem térítik vissza.

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Kezdőlap    Külföld    Bíróság tiltotta be a Donald Trumpot népszerűsítő, közpénzből finanszírozott reklámfilmeket

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