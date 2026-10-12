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Nyitókép: Unsplash

Az eddigi legnagyobb szankciós listát fogadta el Oroszországgal szemben az unió

Infostart / MTI

A tagországok külügyminiszterei luxembourgi tanácsülésükön jóváhagyták az Európai Unió mintegy 1600 névvel bővített Oroszországgal szembeni új szankciós listáját – jelentette be Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő hétfőn.

Az X-en közzétett üzenetében Kallas közölte, ez az uniós megszorító intézkedések eddigi legnagyobb kiterjesztése azóta, hogy Oroszország 2022. február 24-én megkezdte háborúját Ukrajna ellen.

„Nagymértékben megnehezítjük, lassítjuk és megdrágítjuk Oroszországnak a fegyverek gyártását, amelyekkel ukránokat öl meg" – fogalmazott.

„Európa ismét egységet mutat" – tette hozzá bejegyzésében az uniós diplomácia vezetője.

Az uniós tanács közleménye szerint a szankciós listára főként az orosz hadsereghez és hadiiparhoz köthető emberek és szervezetek – utóbbiak több mint a fele a ballisztikus rakéták gyártási láncához kapcsolódik –, valamint az orosz választási bizottság 77 tagja került fel.

„Válaszul Oroszország Ukrajnával szembeni folyamatos és eszkalálódó agressziójára, különösen a közelmúltbeli brutális katonai hadjáratára, amely szándékosan polgári infrastruktúrát vett célba és súlyos szenvedést okozott a polgári lakosságnak, az Európai Unió Tanácsa korlátozó intézkedéseket fogadott el az orosz hadiipari komplexumhoz tartozó 1569 emberrel és szervezettel szemben" – fogalmaztak.

A hétfőn elfogadott lista 826 orosz vállalatot és az e vállalatok élén álló 743 vezetőt tartalmaz. A lépéssel mintegy 4600-ra emelkedett azon emberek és szervezetek száma, akiket, illetve amelyeket az EU főként az ukrajnai háborúval kapcsolatban vagyonbefagyasztással és beutazási tilalommal sújt.

A szankcionált vállalatok együttesen legalább 20 milliárd eurós éves forgalmat bonyolítanak le, és több mint 250 ezer embert foglalkoztatnak – írták. A listán szereplő vállalatok kulcsfontosságú alkatrészeket szállítanak Oroszország fegyverrendszereihez, köztük rakétákhoz, pilóta nélküli légi járművekhez (UAV-khoz) és repülőgépekhez.

A részleteket tekintve közölték, az orosz választási bizottság tagjaninak jegyzékbe vételét az indokolta, hogy az érintettek részt vettek a szeptemberben tartott „színlelt orosz választások" megszervezésében Ukrajna Oroszország által ideiglenesen és jogellenesen megszállt területein.

„Az Európai Unió elítéli a választásnak nevezett események megszervezését Ukrajna ideiglenesen megszállt területein, mivel sértik az ukrán és a nemzetközi jogot, beleértve az ENSZ Alapokmányát is, valamint aláássák Ukrajna függetlenségét, önállóságát és területi egységét" – fogalmaztak.

A jegyzékbe vettek között szerepel továbbá az a 74 jelölt is, akik különböző pártok színeiben indultak a választásokon Ukrajna megszállt területein. Azáltal, hogy indultak az orosz Állami Duma választásán, az érintettek aktívan hozzájárultak ahhoz a törekvéshez, hogy legitimálják Oroszország Ukrajna elleni háborúját, és fenntartsák az ukrán területek orosz megszállását – írták.

A hétfői jegyzékbe vételeket Ukrajna területi egységét, önállóságát és függetlenségét aláásó vagy veszélyeztető tevékenységekkel szembeni uniós korlátozó intézkedések keretében hozták meg – tették hozzá.

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Kezdőlap    Külföld    Az eddigi legnagyobb szankciós listát fogadta el Oroszországgal szemben az unió

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