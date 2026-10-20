2,4 százalékos növekedéssel, 3 százalékos inflációval számol a Tisza kormány 2027-ben – a nap hírei

A miniszterelnök szerint a családok, a dolgozók, a nyugdíjasok, valamint az egészségügy és a szociális terület lehetnek a 2027-es költségvetés legnagyobb nyertesei. Magyar Péter a Kossuth Rádióban azt mondta: a hiányt 4,9 százalékra csökkentik, 2,4 százalékos gazdasági növekedéssel, 3 százalékos inflációval és 77,2 százalékos államadóssággal számolnak jövőre, 2,5 millió ember adóterhe pedig mérséklődik.

Kevésnek és csalódást keltőnek tartják a rendvédelmi dolgozókat képviselő szakszervezetek a miniszterelnök által bejelentett, átlagosan 15 százalékos béremelést.A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete egyebek mellett azt hiányolja, hogy idei béremelésről nem esett szó és a jövő évi emelés pontos mértéke sem ismerhető. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara pedig azt közölte, hogy a bejelentés elmarad a várakozásoktól és a nekik tett ígéretektől. Magyar Péter miniszterelnök az mondta: megérti a szakszervezetek kritikáit, a kormány is magasabb béremelést szeretne, de a lehetőségekhez mérten igyekeznek rendezni a béreket.

A munkavállalók 14 százalékos minimálbéremelést várnak, a munkaadók viszont csak 4 százalékot adnának jövőre – derült ki a Versenyszféra és kormány állandó konzultációs fórumán. Az egyeztetést a jövő héten folytatják.

Nem változtatott az 5,5 százalékos lapkamaton a Monetáris Tanács. A döntés megfelel az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály jegybankelnök sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta, hogy az alapvetően pozitív hazai folyamatok mellett továbbra is indokolt az óvatosság a monetáris politikában. Az MNB a következő hónapokra némileg emelkedő inflációval számol.

A reklámszövetség szerint a teljes gazdaságra negatív hatással lehet a jövőre életbe lépő reklámipari különadó. A tizenhárom szakmai szervezet közleménye szerint a javarészt reklámbevételekből működő hazai tartalomszolgáltatók működését, üzleti fenntarthatóságát közvetlenül és különösen negatívan érinti a reklámadó újrabevezetése.

A rezsicsökkentés fenntartására 1165 milliárd forintot biztosít a kormány a 2027-es költségvetésben – jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető megerősítette, hogy jövőre elindul az otthonkorszerűsítési program, amely 2030-ig 120 ezer családnak segíthet csökkenteni az energiaköltségeit. Már jövőre 30 ezer háztartás kaphat támogatást hőszigetelésre, ablakcserére és fűtéskorszerűsítésre. A program a családi házak mellett a társasházakra és a panelépületekre is kiterjed.

Létrehozza a Hild József Központot Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ez a cég valósítja meg a jövőben a legnagyobb beruházásokat és ide kerül a fővárostól már átvett Rákosrendező projektirodája is. A tárcavezető elmondta: a kormány és a főváros közös ingatlanfejlesztő társaságot hoz létre a több mint 10 ezer lakás megépítését célzó beruházás megvalósítására. A Hild Központhoz kerül a Diákváros projekt megvalósítása, a Millenáris és az MCC ingatlanai is.

A pénzügyminisztertől a vidék- és településfejlesztési miniszterhez kerültek a közbeszerzések – derült ki a Magyar Közlönyből. Eszerint Lőrincz Viktória felel a közbeszerzési jogszabályok előkészítéséért, a közbeszerzési politika kialakításáért és végrehajtásáért, valamint a központi ellenőrzési és engedélyezési feladatokért.

Egyik megfenyegetett iskolában sem találtak robbanószert vagy robbantásra alkalmas eszközt – erősítette meg az oktatási miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta: az intézményeket ért bombafenyegetések miatt az oktatási tárca folyamatosan egyeztet a Belügyminisztériummal és szoros kapcsolatot tart az érintett tankerületekkel

Az év végéig több mint 500 millió forint keretösszegű pályázatot hirdet meg a Nemzeti Kulturális Alap – közölte a kultúráért felelős államtitkár. Július közepe óta 3,15 milliárd forint kulturális támogatásról hoztak döntést az NKA kollégiumai, összesen 1873 szervezet javára.

Szociális intézkedésekkel lehet tartósan kezelni a budapesti közterületeken tapasztalható problémákat – jelentette ki a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója. Kiss Ambrus közölte: a Szolidaritási Alap idei, 450 millió forintos keretéből 29 pályázatot támogatnak. A program többek között a lakhatási válság kezelését és a rászorulók támogatását szolgálja.

Házkutatást tartott a Nemzeti Filmintézetnél a Petőfi-film ügyében zajló büntetőeljárás kapcsán a NAV. Az adóhatóság közleménye szerint a Filmintézet budapesti székhelyén bizonyítékokat foglaltak le, és szemlét tartottak a fóti filmstúdióban is. A Petőfi film ügyében költségvetési csalás gyanúja miatt folyik nyomozás.

Névleges teljesítményének mintegy hatvan százalékán működik jelenleg a paksi atomerőmű két blokk karbantartása miatt. A tervezett főjavítás során friss nukleáris üzemanyagot töltenek be, és több ezer karbantartási műveletet végeznek el.

Közös érdeknek nevezte az Izrael és Magyarország között meglévő szoros történelmi, kulturális, gazdasági és védelmi együttműködés további erősítését a magyar miniszterelnök és az izraeli elnök. Magyar Péter közösségi oldalán számolt be arról, hogy Budapesten fogadta Jichák Hercogot. Hozzátette: örömmel fogadta az elnök meghívását egy izraeli látogatásra.

Két hónapon belül hivatalos találkozót tart Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij elnök – közölte a Ukrajna magyarországi nagykövete. Sándor Fegyir a Klubrádiónak azt mondta, hogy az Európai Unió kérte a két ország találkozóját, amire mindkét vezető rábólintott.

Romániában bizalmat szavazott a parlament Luca Niculescu baloldali kormányának. Az új kabinet a Szociáldemokrata Párt politikusaiból és független szakértőkből áll. Ezzel véget ért a csaknem fél éve tartó romániai kormányválság. A parlamenti vitában Kelemen Hunor RMDSZ-elnök arról beszélt, hogy pártja most ellenzékbe vonul, de egyes ügyekben támogatást nyújt a kormánynak.

A spanyol kormány katasztrófa sújtotta övezetté nyilvánítja azokat a településeket, amelyek kárt szenvedtek az elmúlt napokban az áradások miatt - jelentette be a miniszterelnök. Egyes helyeken rövid idő alatt