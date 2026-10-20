Óriásit nő az ápolási díj

Szabó-Tóth Kinga a magyarországi betegszervezet együttműködésével dolgozó Támaszadók program keddi online rendezvényén azt mondta, ez jelentős emelés. Az otthonápolási díj jelenleg bruttó 51 760 forintos alapösszege 50 százalékkal emelkedik, szintén ilyen arányban nő az emelt összegű és a kiemelt ápolási díj is.

A költségvetés tervezetében szerepel a szociális ágazatban dolgozók átlagosan bruttó 15 százalékos béremelése is. Az egyes szakemberek jövedelmének változása a szolgálati idő, a beosztás, valamint a következő évi minimálbér és garantált bérminimum függvényében dől majd el – tudatta az államtitkár.