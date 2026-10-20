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Luca Niculescu román miniszterelnök-jelölt elmondja programbeszédét a kormányáról tartandó bizalmi szavazás elõtt a bukaresti parlamentben 2026. október 20-án. Nicusor Dan román államfõ október 5-én bízta meg kormányalakítással a külügyi államtitkári posztot betöltõ Niculescut, Románia korábbi párizsi nagykövetét.
Nyitókép: MTI/EPA/Robert Ghement

Véget ért a fél éve tartó romániai kormányválság

Infostart / MTI

Bizalmat szavazott a román parlament kedden a Szociáldemokrata Párt (PSD) politikusaiból és független szakértőkből álló, Luca Niculescu volt külügyi államtitkár vezette kormánynak, ezzel véget ért a csaknem fél éve tartó romániai kormányválság.

A Niculescu-kabinet beiktatását a PSD, az európai néppárti tagsággal rendelkező Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és a nem magyar nemzeti kisebbségek frakciójának 280 képviselője és szenátora szavazta meg. A kabinet parlamenti jóváhagyásához legalább 233 szavazatra volt szükség. A titkos szavazáson 58 törvényhozó adott le ellenszavazatot, a többiek nem voksoltak.

Parlamenti beszédében Niculescu leszögezte: Románia nem rendezkedhet be folyamatos válságkezelésre, a gazdasági növekedést nem lehet kizárólag a fogyasztásra, a fogyasztást pedig importra és hitelekre alapozni. Az államadósság nem helyettesítheti tartósan a termelékenység javulását, az uniós források pedig nem pótolhatják korlátlan ideig a magánberuházások hiányát – tette hozzá. Szerinte Románia nemcsak költségvetési, hanem növekedési modellválsággal is küzd.

A kedden megszavazott miniszterelnök azt ígérte: az új kormány folytatja az államháztartás rendbetételét, és betartják a költségvetési hiány csökkentésére vállalt kötelezettségeket. A kabinet szerinte azon lesz, hogy beruházásokat és pénzügyi forrásokat vonzzon az országba, munkahelyeket teremtsen és megvédje a román állampolgárokat.

A kormány beiktatását megszavazó pártok élesen támadták egymást a keddi politikai vitában. Egymást vádolták a gazdasági recesszióért, a külföldi befektetések visszaeséséért, a magas inflációért és költségvetési hiányért.

Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök azt mondta: a PSD azért vállalta a kormányzati részvételt, mert Romániának irányváltásra van szüksége ahhoz, hogy kilábaljon abból a „jobboldali káoszból”, amelybe szerinte a PNL és a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) sodorta.

Ilie Bolojan, a PNL elnöke azt mondta: pártja nem bizalma jeléül, hanem „szükségből”, a válság lezárása érdekében szavazza meg a Niculescu-kormány beiktatását, de nem vesz részt a kormányban, amelyhez egyébként nem fűz nagy reményeket. Bolojan visszautasította a nehéz örökségről szóló szociáldemokrata vádakat. Kijelentette: az általa vezetett – a PSD és a szélsőjobb által májusban megbuktatott – kormánynak köszönhető, hogy Románia stabilizálta az államháztartást, amelyet szerinte a hitelre költő korábbi szociáldemokrata kormányok indítottak el a lejtőn.

George Simion, a második legnagyobb frakcióval rendelkező és nemmel szavazó, szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke a lakosságnak csak szegénységet hozó újabb „bábkormánynak” nevezte Luca Niculescu kabinetjét, és árulással vádolta a szociáldemokratákkal titokban kiegyező Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnököt. Az AUR elnöke a lej gyengülését, az infláció emelkedését és az energia drágulását is az utóbbi hónapok kormányzásának rótta fel.

A szintén nemmel szavazó USR nevében felszólaló Radu Miruta volt védelmi miniszter kiemelte: 1990 óta a PSD 18 alkalommal vett részt kormányban és 11 miniszterelnöke volt. Szerinte főleg a PSD felelős azért, hogy ötmillió román kivándorolt az országból. Azt mondta: a korrupt szociáldemokraták azért ünneplik az USR eltávolítását a kormányból, mert így ismét befolyásuk alá vonhatják az állami intézményeket.

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök arról beszélt, hogy pártja most ellenzékbe vonul, de egyes ügyekben támogatást nyújt a kormánynak, a kabinetnek ugyanis megoldást kell találnia a költségvetési, a gazdasági és a küszöbön álló szociális válságra.

Szerinte Románia egyetlen napra sem engedheti meg magának, hogy letérjen a politikai párbeszéd útjáról.

Képesnek kell lennünk arra, hogy mást kínáljunk, mint amit az AUR kínált. Józan, hiteles, kiszámítható alternatívát, amely a megértésre épül. Nem megosztásra, nem gyűlöletre, nem kirekesztésre és nem az erőszakkal és a káosszal határos radikalizmusra. És talán ez a demokratikus Románia utolsó esélye – figyelmeztetett az RMDSZ elnöke, arra utalva, hogy valamennyi közvélemény-kutatás szerint a szélsőjobboldali AUR nyerne, a voksok mintegy 40 százalékát kapná meg, ha most rendeznének parlamenti választást.

Az új román kormány várhatóan kedd este lép hivatalba, miután a kabinet tagjai leteszik a hivatali esküt Nicusor Dan államfő előtt.

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Kezdőlap    Külföld    Véget ért a fél éve tartó romániai kormányválság

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