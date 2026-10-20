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A Revolut online bank logója egy okostelefon képernyőjén.
Nyitókép: Unsplash

Nem csak a Revolut bénult le Angliában

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)
ELŐZMÉNYEK

A Revolut leállását Nagy-Britanniában a Google felhőszolgáltatásának hibájára vezették vissza. A kiesés más bankok ügyfeleit, sőt a bíróságok ügyintézését is érintette.

Nem csak Magyarországon észleltek üzemzavart, és nem csak a Revolut szolgáltatásában. Nagy-Britanniában például több millió ügyfél átmenetileg nem tudott készpénzhez jutni az automatákból vagy használni bankja alkalmazását.

Mint kiderült, az ok az volt, hogy a Google londoni adatközpontjában áramszolgáltatási probléma miatt leálltak informatikai rendszerek. A hiba több brit bank alkalmazását érinti, de fennakadások vannak a bíróságok videós rendszerében és a csomagkézbesítésben is.

A problémát a Google felhőszolgáltatása okozza, amelyre számos, egymástól látszólag független vállalat támaszkodik.

A legsúlyosabb gondokat a Revolut ügyfelei jelentették. Sokan nem tudtak belépni a mobilalkalmazásba, másoknak pedig a kártyás fizetését utasították el a pénztáraknál. A fennakadások több hagyományos bankot is érintenek, köztük a Lloydsot, a HSBC-t, a Barclays-t és a NatWestet. Problémákról számoltak be Royal Mail, a Királyi Posta és a DPD csomagküldő szolgálatok felhasználói is.

A Google kedd délután közölte, hogy a londoni, Europe-West 2 néven ismert adatközpont egyik zónájában áramellátási probléma lépett fel. Továbbá: a vállalat mérnökei dolgoznak a hiba elhárításán. A cég szerint az áramellátási gondot már sikerült megszüntetni, de a szolgáltatások helyreállítása fokozatosan történik.

A történtek ismét ráirányítják a figyelmet arra, mennyire függ a mindennapi élet a nagy technológiai vállalatok informatikai infrastruktúrájától – és, mint kiderült, egy olyan szolgáltatótól is, amelyre azonnal nem is gondolna az ügyfél.

A bankok, a kereskedők és a kézbesítő cégek gyakran ugyanazokat a felhőszolgáltatásokat használják. Így előfordulhat, hogy egyetlen központi rendszer meghibásodása egyszerre több, egymástól függetlennek tűnő szolgáltatást is megbénít.

Kiberbiztonsági szakértők szerint a néhány nagy szolgáltatótól való függés komoly kockázatot jelent. Hiába van valakinek több banknál számlája, egy másik bankkártya sem feltétlenül jelent megoldást, ha a két pénzintézet ugyanazt a technológiai hátteret használja.

A mostani leállás egy évvel egy hasonló, jelentős internetes fennakadás után történt. Tavaly októberben az Amazon felhőszolgáltatásának hibája miatt több mint ezer weboldal és alkalmazás vált elérhetetlenné, köztük banki és közszolgáltatási rendszerek.

A keddi üzemzavar a bíróságokat is elérte Angliában és Walesben.

Leállt a felhő videó platform (CVP), amelyen a vádlottak, az ügyvédek és más résztvevők távolról kapcsolódhatnak be a tárgyalásokba. Emiatt több eljárás csúszik vagy el is maradtak meghallgatások. Viszont a londoni Southwark koronabíróságon a külföldön is ismert médiaszemélyiség és színész, Russell Brand perét ugyanakkor folytatták, annak ellenére, hogy nem működött a videókapcsolat.

Közben egy lányaival az iskolába tartó anya egy időre a benzinkúton ragadt, mert nem tudta Revolut-kártyájával kifizetni a vásárlását. Végül úgy engedték el, hogy aláírt egy ívet, hogy nem volt nála megfelelő fizetőeszköz. 7 napot adtak a számla rendezésére, máskülönben bíróság elé citálják – mesélte.

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