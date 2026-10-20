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Zalai Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, az Európa-tanulmányok Tanszék oktatója az InfoRádió Aréna című műsorában
Nyitókép: InfoRádió

Szakértő az Arénában: Magyar Péter is nemet mondott Brüsszelnek – de nincs egyedül

Infostart / InfoRádió

Milyen saját és másokkal közös céljai lehetnek az új magyar kormánynak az Európai Unió költségvetési tárgyalásain? És miben változott, ha egyáltalán változott Magyar Péter miniszterelnök tárgyalástechnikája az EU ülésein elődjéhez, Orbán Viktoréhoz képest? Többek között erről is beszélt Zalai Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, az Európa Tanszék oktatója az InfoRádió Aréna című műsorában.

A magyar kormány szerencsés helyzetben van, mert a legfontosabb érdekei egybeesnek a „kohézió barátai” csoport érdekeivel – mondta Zalai Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára az InfoRádió Aréna című műsorában azzal kapcsolatban, hogy mik lehetnek a dedikált magyar célok az Európai Unió következő költségvetési ciklusában. Vagyis, hogy minél több kohéziós és agrárforráshoz jussunk és ezek felhasználásában a lehető legnagyobb mozgástere legyen a magyar kormánynak. Ebben a tekintetben a csoport 17 másik tagállamával nagyrészt azonosak az érdekeink – jegyezte meg.

Van egy sajátos magyar szempont is: a korábbi kormány idején elveszített források részleges kompenzálása. Erre az Európa Tanszék oktatója lát némi esélyt.

Nem gondolja, hogy a több mint kétmilliárd eurónyi elveszített forrást teljes egészében vissza lehetne szerezni, de arra talán van mozgástér megítélése szerint, hogy a magyar kormány néhány százmillió euróhoz hozzájusson.

Zalai Csaba szerint Magyarországnak vannak olyan sajátos érdekei is, amelyek nem feltétlenül a „kohéziós országok” álláspontjával esnek egybe. A vámbevételek tekintetében például Magyarország az unió külső határán helyezkedik el: az országban azokat az árukat vámkezelik, amelyek elsőként itt lépnek be az uniós piacra, miközben a termékek nem feltétlenül a magyar gazdaság szereplőihez kerülnek.

A vámokat beszedő tagállamok a bevételek egy részét megtarthatják a beszedés költségeinek fedezésére. Ez az arány Magyarország esetében eddig 25 százalék volt, vagyis minden egyes eurónyi vámbevételből 25 cent maradhatott az államnál. Zalai Csaba rámutatott, hogy ebben a kérdésben Magyarország Hollandiával és más, jelentős külső határokkal rendelkező tagállamokkal oszt meg azonos álláspontot.

A magyar kormány számára ezért fontos, hogy ne csökkenjen a vámokból visszatartható hányad, amelyet az Európai Bizottság a jelenlegi tervek szerint 10 százalékra mérsékelne.

Ez éves szinten akár több százmillió eurós bevételkiesést is okozhatna a magyar költségvetésnek. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára hangsúlyozta, hogy egyes kérdésekben így más tagállamokkal, akár a nettó befizető országokkal is közösek lehetnek Magyarország érdekei.

„Együtt megyünk”

Ismeretes, Magyar Péter korábban, még a kormányalakításkor azt mondta, nem fog mindenáron vétózni, a napokban viszont úgy fogalmazott, csak akkor fogja elfogadni az uniós költségvetést, hogy ha a magyar érdekek maradéktalanul teljesülnek. Ennek alapján felmerül a kérdés, más-e Magyar Péter tárgyalástechnikája az Európai Unióval, mint Orbán Viktoré volt?

Zalai Csaba szerint nem az ő tiszte megvédeni a magyar miniszterelnököt, ugyanakkor felidézte, hogy Magyar Péter egy tegnapi vagy tegnapelőtti interjúban maga is pontosította korábbi kijelentését. Az Európa Tanszék oktatója úgy véli,

a „vétó” szónak az elmúlt évek történései miatt Magyarországon érthető módon negatív a felhangja.

A szakértő szerint viszont Magyar Péter abba a tagállami csoportba illeszkedett, amelynek tagjai úgy foglaltak állást, hogy a jelenlegi feltételekkel nem fogadható el számukra az uniós költségvetési javaslat. Hozzátette, hogy ebben a magyar miniszterelnök nem volt egyedül, hiszen megítélése szerint a tagállamok túlnyomó többsége hasonlóan gondolkodott. „Együtt megyünk” – fogalmazott Zalai Csaba, aki a helyzetet egy bicikliversenyhez hasonlította, amelyben a résztvevők felváltva kerülnek az élre.

Elmondása szerint Magyarország a többi 17 tagállammal együtt képviseli az érdekeit, és a részt vevő országok egyetértenek abban, hogy a jelenlegi ír költségvetési javaslatnál kedvezőbb megállapodást is el lehetne érni.

Ezért a tárgyalások jelenlegi szakaszában mindenkit az a taktika vezet, hogy a tervezet jelenlegi formáját elfogadhatatlannak minősítse.

A német kancellár és a belga miniszterelnök után Magyar Péter is azok közé tartozott, akik jelezték, hogy a javaslat ebben a formában nem fogadható el számukra.

A szakértő szerint ugyanakkor van esély arra, hogy a tagállamok megállapodásra jussanak a költségvetésről. Úgy véli, ha nem is az év végéig, de januárra vagy februárra megszülethet az egyezség.

A cikk alapjául szolgáló interjút Exterde Tibor készítette. A teljes beszélgetést megnézheti, meghallgathatja alább.

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Kezdőlap    Gazdaság    Szakértő az Arénában: Magyar Péter is nemet mondott Brüsszelnek – de nincs egyedül

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