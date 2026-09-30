Drámai videó jelent meg a Flydubai járaton történt késelés sérült pilótájáról

Mint ismert, vészjelzés után útvonalat változtatott egy szerda kora reggel Dubajból Tel-Avivba tartó utasszállító repülőgép, amelynek fedélzetén mintegy 180 izraeli utas tartózkodott. A pilóták közötti összetűzés okozta az irányváltoztatást, a repülőgép pedig biztonságosan leszállt Szaúd-Arábiában.

Az utasok között pánik tört ki az eset után. A beszámolók szerint néhány utas segítségével lehetett megfékezni a pilóták késeléssé fajult összetűzését.

#WATCH: Israeli passengers rush the cockpit to rescue their Flydubai flight after the copilot attempted to hijack it. pic.twitter.com/rs9L3EzL2B — Israel National News - Arutz Sheva (@ArutzSheva_En) September 30, 2026

Az közösségi médiára felkerült egyik videó tanúsága szerint a landolást tapsolással, dalolva ünnepelték a lapok szerint többségében izraeli utasok. Az „Od Avinu Chai” című zsidó dal a zsidó nép fennmaradását, valamint az Istenbe vetett hitet és a hozzá fűződő kapcsolatot fejezi ki.

״עוד אבינו חי״: הנוסעים במטוס ברגעי הנחיתה pic.twitter.com/wALLq5AluW — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) September 30, 2026

Izrael katonai gépet akart küldeni Szaúd-Arábiába az utasokért, akiknek a zöme izraeli, de Rijád nem adott engedélyt semmilyen izraeli gép leszállására, így a Flydubai egy másik gépe szállt fel velük délután Tabúkból Tel-Aviv felé – közölte egy meg nem nevezett forrás.

A Flydubai közleménye szerint egyelőre nem világos, hogy mi váltotta ki az összetűzést a pilóták között, aminek a végén a másodpilóta késsel támadt a kapitányra.

Terjed az X-en egy olyan felvétel is, amely állítólag a gép pilótafülkéjében készült és a megkéselt pilóta látható rajta. A mellkasán, hasán véres, sebesült férfi a földön fekszik, jellemzően pislogva, kicsiket bólogatva tud kommunikálni az ott lévőkkel. Egy másik videón az látszik, hogy már maszkon át kapja a férfi az oxigént.

El primer ministro de #Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que un piloto a bordo de un vuelo de #Flydubai, que transportaba en su mayoría a pasajeros israelíes, apuñaló al otro piloto y aparentemente intentó estrellar el avión antes de que los pasajeros y la tripulación lo… pic.twitter.com/CaTj7QjdwP — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) September 30, 2026

Az utasokért küldött mentesítő gép végül rendben leszállt szerda este Tel-Avivban, a Ben Gurion Nemzetközi repülőtéren.