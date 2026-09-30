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30 September 2026, Israel, Lod: Israeli passengers, who had been aboard a flydubai aircraft that made an emergency landing in Saudi Arabia, arrive at the Ben Gurion International Airport. Photo: Jamal Awad/dpa (Photo by Jamal Awad/picture alliance via Getty Images)
Nyitókép: Jamal Awad/picture alliance via Getty Images

Drámai videó jelent meg a Flydubai járaton történt késelés sérült pilótájáról

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A pilótafülkéből kiszivárgott felvételen kívül videó van a landolást követő éljenzésről is.

Mint ismert, vészjelzés után útvonalat változtatott egy szerda kora reggel Dubajból Tel-Avivba tartó utasszállító repülőgép, amelynek fedélzetén mintegy 180 izraeli utas tartózkodott. A pilóták közötti összetűzés okozta az irányváltoztatást, a repülőgép pedig biztonságosan leszállt Szaúd-Arábiában.

Az utasok között pánik tört ki az eset után. A beszámolók szerint néhány utas segítségével lehetett megfékezni a pilóták késeléssé fajult összetűzését.

Az közösségi médiára felkerült egyik videó tanúsága szerint a landolást tapsolással, dalolva ünnepelték a lapok szerint többségében izraeli utasok. Az „Od Avinu Chai” című zsidó dal a zsidó nép fennmaradását, valamint az Istenbe vetett hitet és a hozzá fűződő kapcsolatot fejezi ki.

Izrael katonai gépet akart küldeni Szaúd-Arábiába az utasokért, akiknek a zöme izraeli, de Rijád nem adott engedélyt semmilyen izraeli gép leszállására, így a Flydubai egy másik gépe szállt fel velük délután Tabúkból Tel-Aviv felé – közölte egy meg nem nevezett forrás.

A Flydubai közleménye szerint egyelőre nem világos, hogy mi váltotta ki az összetűzést a pilóták között, aminek a végén a másodpilóta késsel támadt a kapitányra.

Terjed az X-en egy olyan felvétel is, amely állítólag a gép pilótafülkéjében készült és a megkéselt pilóta látható rajta. A mellkasán, hasán véres, sebesült férfi a földön fekszik, jellemzően pislogva, kicsiket bólogatva tud kommunikálni az ott lévőkkel. Egy másik videón az látszik, hogy már maszkon át kapja a férfi az oxigént.

Az utasokért küldött mentesítő gép végül rendben leszállt szerda este Tel-Avivban, a Ben Gurion Nemzetközi repülőtéren.

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