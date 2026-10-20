ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.67
usd:
325.4
bux:
143109.99
2026. október 20. kedd Vendel
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Tejfölöket pakol a hűtőbe egy dolgozó a fővárosi Corvin Plazában található Príma üzletben 2025. március 17-én. Ezen a napon életbe lépett az árrésstop, amely harminc alapvetőélelmiszer-kategóriánál 10 százalékban szabályozza a kiskereskedelmi árrés mértékét.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Mi jön az árrésstop vége után? – Ígéret: a vásárlóknak is jobb lesz

Infostart / InfoRádió

Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára az InfoRádióban üdvözölte azt a miniszterelnöki bejelentést, mely szerint az ársapkát kivezetik, bíznak benne, hogy ez már november közepén megtörténik.

Hogy mit is okozott az árréssapka az elmúlt most már több mint 18 hónapban, arról Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára az InfoRádióban elmondta: a legsúlyosabb veszteség, amit már korábban jeleztek, hogy a kisboltok „kiárazódnak”, tehát az egymilliárd forintnál kisebb árbevételű vállalkozói kör a beszerzési lehetőségei okán elvesztette a vevőket, a kisboltok bezárási üteme gyorsult,

tavaly 923 ilyen kis üzlet zárt be.

„A másik nagy probléma, hogy az egész rendszer sajnos az import termékek térnyerését hozta, ez az erős forinttal az utóbbi hónapokban nagyon intenzív lett” – tette hozzá.

Rámutatott: a kereskedelem úgy működik, hogy az árrésből kell kigazdálkodni a költségeket, tehát ha az árréssapka, ami az élelmiszerek tekintetében már 43 termékcsoportra volt kötelező – ez egy szupermarketben 800 terméket jelent –, kötelezővé teszi, hogy azokat 10 százalék árréssel kell árulni, és a költség abban az üzletben 30 százalék, akkor ahhoz, hogy ne kelljen az üzletet bezárni, az árréseket valahonnan elő kell teremteni.

„Természetesen a kereskedők próbáltak a nem érintett termékeknél kedvezőbb beszerzési árakat elérni a beszállító partnereknél, hogy ne a fogyasztói árak legyenek magasabbak, de az árrést meg kellett alapozni ahhoz, hogy működni tudjunk. Hogy ez az árakban milyen torzulást okozott, arról azt gondoljuk, ez gyorsan visszarendeződhet a piacon, de az biztos, hogy

ezek a szabályozók nagyon tönkretették az egész szektort,

nemcsak azért, mert nagyon sokan bezártak, hanem azért is, mert abszolút felborultak ezek az árképzési modellek. Vissza kell rendeződni, mert csak akkor lehet egészséges verseny” – foglalta össze Neubauer Katalin.

A kisboltok újranyitásához szerinte teljesen más stratégia kell, azok ugyanis még mindig a nagykereskedelmi partnereiktől kapják az árut, így az árréssapka idején eleve hátrányból indultak. Az érdekképviselet vezetője szerint a kormányzattal, illetve a gazdasági tárcával stratégiai megállapodás szükséges, volt is erre irányuló megkeresés már a gazdaságirányítás részéről. A közös gondolkodás arról szól, hogyan menthetők meg a kisboltok, mitől maradhatnak versenyképesek.

Neubauer Katalin szerint

az egészséges verseny és az árakciók világa fog majd minél kedvezőbb fogyasztói árakat eredményezni,

ahogy ez az árréssapka világa előtt is volt. A legfontosabbnak azt látja, hogy az ünnepekre olyan választék fogadja a vásárlókat, amelyet nem az árréskorlát határoz meg.

„A szupermarketek nem voltak arra ösztönözve az árréssapka miatt, hogy új, innovatív, minőségi élelmiszerekkel is kínálják a vásárlókat, mert azt mondták, hogy ha csak 10 százalék árrést tehetnek rá és a költség 30 százalék, akkor nem fognak bővíteni. Mi nagyon bízunk abban, hogy ez az idő nem túl rövid ahhoz, hogy az ünnepi választék ott lehessen a boltokban” – hangsúlyozta.

Az erős forint hatásáról is beszélt: a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint az erős forint egyértelműen az importtermékek térnyerését eredményezte, „tisztán látható, hogy a külföldi láncok, főleg a diszkontok az import termékekre helyezik a hangsúlyt, náluk a legkevesebb a magyar termék részaránya, ezt minden kutatás is alátámasztja”. Ezzel kapcsolatban megjegyezte: ha az import versenytermékek megjelennek a piacon, azok a magyar feldolgozóipari szereplőket is arra inspirálják, hogy hatékonyabban, más eszközökkel is forduljanak a termelőkapacitások átalakítása irányába, mert

a versenyben az ár még mindig egy nagyon komoly tényező, a minőség egyéb tényezői sokadik szempontot jelentenek.

A kiskereskedelmi különadóról is elmondta a véleményét a 2027-es költségvetés bemutatása fényében.

„Amit most lehetett hallani, az az, hogy a legkisebb sáv, tehát az 1 és 50 milliárd forint közötti árbevételű vállalkozások adója 0,15 százalékról 0,45 százalékra nőne. Miután az árréssapka eltüntetésével együtt jelentették be ezt, sokkal kevésbé fáj a helyzet, mint eddig. Az árréssapka-veszteség 1,5 és 3 százalék közötti volt a kereskedelmi vállalkozásoknak, szinte ugyanaz az érintett kör, mert 1 milliárd forinttól volt kötelezett valaki az árréssapkára, tehát most ez a 0,3 százalékos növekmény könnyebben elfogadható, mint más esetben” – fogalmazott.

Megjegyezte azt is, hogy a Covid óta folyamatosan romlik a kiskereskedelem jövedelmezősége, és

  • a hatósági ár,
  • a kötelező akciózás és
  • az árréssapka

olykor még időben átfedve is jelentkeztek.

Jelenleg a 2025-ös éves képet látva azt mondhatják, hogy a kereskedelmi vállalkozások a napi fogyasztási cikkekben vagy veszteségesek, vagy minimális, 1-3 százalék körüli eredményt tudtak kimutatni, ami jóval alatta van az európai átlagnak, a szakmai átlagnak és a múltbeli átlagnak is.

Ami pedig még adottság:

több mint hárommillió magyar ember él olyan településen, amely 3000 főnél kisebb, így kisebb kereskedelmi egységek látják el élelmiszerrel – általában ők azok, akik a legveszélyeztetettebbek,

mert ha egy erős állami kéz még inkább kedvez a diszkontláncoknak, amelyek már így is a piac 40 százalékát birtokolják, a kistelepülésektől is elviszik a vásárlóerőt. Márpedig ha a vidéki ember vidéken szeretne élni, akkor a hétköznapi cikkek kereskedelmét nagyon komolyan át kell gondolni. Neubauer Katalin a párbeszéd sikerében és a kistelepüléseken is jelen lévő versenyben bízik.

A cikk Exterde Tibor interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Mi jön az árrésstop vége után? – Ígéret: a vásárlóknak is jobb lesz

kereskedelem

neubauer katalin

árrésstop

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Makroelemző: a piac „megvette” a kormány által közölt hiánycélt

Makroelemző: a piac „megvette” a kormány által közölt hiánycélt
A költségvetési hiányt 2027-re 4,9 százalékra csökkentené a kormány – ez volt a legfontosabb vállalása a jövő évi tervezetnek a Portfolio gazdasági lap igazgatója, makrogazdasági elemző szerint. Az InfoRádióban elmondta, még nem látni, pontosan milyen forrásokból fogja tudni fedezni az adócsökkentéseket a kormány, viszont első ránézésre inkább realista, mint populista a költségvetési tervezet.
 

Mi jön az árrésstop vége után? – Ígéret: a vásárlóknak is jobb lesz

Szakértő: nagy lökést jelent, hogy a panelben lakók is kaphatnak pénzt energetikai korszerűsítésre

Csalódást okozott a kormány béremelési terve a rendvédelmi dolgozóknak

Íme, a költségvetés részletei Magyar Pétertől és Kármán Andrástól

Íme, a költségvetés részletei Magyar Pétertől és Kármán Andrástól

Hétfőn a miniszterelnök már ismertette a 2027-os költségvetés alapvetéseit, kedden 10 órakor azonban a pénzügyminiszterrel együtt újabb információkat közölt. Kármán András a költségvetés részleteiről minden rendelkezésre álló ábrát megosztott, Magyar Péter pedig példákkal illusztrálta, milyen élethelyzetű emberek hogyan léphetnek egyet előre 2027-ben annak ellenére, hogy a költségvetést nagyon nehéz helyzetben vették át.
 

Palócz Éva: erősen bizalommegtartó költségvetési tervet hallottunk

Fidesz: nem számít, mit mond Magyar Péter, csak az, hogy mi történik

Kocsis Zoltán emlékkoncert november 6-án (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Kocsis Zoltán emlékkoncert november 6-án (x)

A Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar november 6-án Johannes Brahms két megrendítő művével emlékezik egykori főzeneigazgatójára, a tíz éve elhunyt Kocsis Zoltánra a Müpában. A Vashegyi György vezényletével megvalósuló, megbékélést és reményt sugárzó hangversenyen Pasztircsák Polina és Julian Orlishausen énekli a szólókat.
VIDEÓ
2000 milliárd euró a tét: vétó lesz vagy megegyezés? Zalai Csaba, Inforádió, Aréna
Lehet-e morális fenntartása a mesterséges intelligenciának? Keleti Arthur, Inforádió, Aréna
Félidős választások: most is Trumpról dönt Amerika? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.20. kedd, 18:00
Szűcs Anita
a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Költségvetési részletek után kamatdöntés - Mutatjuk, hogy reagálnak a magyar részvények

Költségvetési részletek után kamatdöntés - Mutatjuk, hogy reagálnak a magyar részvények

Továbbra is az AI-vállalatok és az iráni konfliktus fejleményei vannak a nemzetközi befektetői figyelem középpontjában, de idehaza is vannak izgalmas dolgok: 14 órakor napvilágot látott az MNB kamatdöntése, és napközben a 2027-es költségvetési tervezetet is bemutatta a kormány, miután tegnap Magyar Péter már ismertette azt nagyvonalakban. Külföldön a szeptemberi német termelői árindexet publikálták délelőtt, míg az Egyesült Államokból 14:30-kor a szeptemberi lakásépítési statisztikák érkeznek. Egyelőre rossz a hangulat az európai piacokon, a magyar tőzsdét rángatják. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Az AI-versenyben a legjobb dolgozóikat is elveszíthetik a cégek

Az AI-versenyben a legjobb dolgozóikat is elveszíthetik a cégek

Miközben egyre többen használnak mesterséges intelligenciát a munkájukban.

BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky prepares for Oslo talks with US envoys as Rubio denies withholding intelligence

Zelensky prepares for Oslo talks with US envoys as Rubio denies withholding intelligence

The US secretary of state rejects accusations Ukrainians were dying because the US was withholding intelligence.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 20. 13:53
Bővülő hatáskör: körözést rendelhet el és DNS-mintákhoz is hozzáférhet az NVVH
2026. október 20. 13:42
Átláthatóvá teszik a közigazgatás szerkezetét
×
×