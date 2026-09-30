Flydubai-dráma – megszólalt a pilótákat szétválasztó két férfi, lépett Izrael – videó

A drámai nap után szerda este érkezett meg Izraelbe a Flydubai FZ 1073-as járatának 174 utasa, köztük 27 gyermek. A gép utasai a pilóták közötti véres összetűzés miatt életveszélybe kerültek, de a másodpilóta által megkéselt és súlyosan vérző kapitány elájulása előtt még ki tudta nyitni a pilótafülke ajtaját, több utas ártalmatlanná tudta tenni a másodpilótát, és két szolgálaton kívüli pilóta, köztük Janív Hajún biztonságosan le tudott szállni a géppel a szaúd-arábiai Tabúkban. Este a tel-avivi Ben Gurion repülőtéren az utasokat mások mellett Benjámin Netanjahu miniszterelnök is fogadta.

Janív Hajún három másik izraeli utassal együtt kulcsszereplője volt a helyzet megmentésének. Előtte egy izraeli női utas figyelt fel a pilótafülkéből kihallatszó kiabálásra, és riasztotta utastársait, miközben a gép már zuhant. Hajún először a kapitányt húzta ki a fülkéből, és egy fogorvos utastársának, Muszájef Sotának a gondjaira bízta.

„Én voltam az egyetlen orvos a gépen. Sikerült elállítanom a vérzést. A kapitány állapota stabilizálódott” – emlékezett vissza a fogorvos szintén már a tel-avivi repülőtéren.

„Végig kommunikált velünk, elmondta, hogy a másodpilóta szúrta meg, hogy indiai, 39 éves, és két gyermeke van. Megfékeztük és megkötöztük a támadót. Négyen vettük át az irányítást az egész helyzet felett. Ha nem tesszük meg, most nem beszélgetnénk önökkel” – tette hozzá.

Hajún két másik utassal bement a pilótafülkébe.

„Az ománi másodpilóta megpróbálta tönkre tenni a műszereket, hogy működésképtelenné tegye a repülőgépet.

Elkaptam a támadót, és kihúztam. Szóltam az izraeli srácoknak, hogy fogják le. Visszaugrottam a pilótafülkébe, meghúztam a kormányt, és a repülőgép elkezdett kiegyenesedni” – mondta.

A fogorvos így folytatta: „Teljesen biztosak voltunk abban, hogy meghalunk. A repülőgép fél perc alatt elképesztően sokat süllyedt. Amikor már Hajún és a másik pilóta át tudta venni az irányítást, éreztük, hogy megmenekülünk.”

NEW: Man tells Israel PM Benjamin Netanyahu how he put the terrorist pilot of the Flydubai flight in a chokehold before leveling out the plane.



Yaniv Hayun, whose shirt was stained with blood, recalled the moment he helped subdue the attacker.



"I grabbed the attacker, put him… pic.twitter.com/A0el1MVTc6 — Collin Rugg (@CollinRugg) September 30, 2026

Este az izraeli miniszterelnöki hivatal közölte, hogy megszigorítják az izraeli úti céllal repülő gépek pilótáinak ellenőrzését. Netanjahu a biztonság fokozására utasította a hatóságokat az Izraelbe tartó járatokon, függetlenül attól, hogy azokat izraeli vagy külföldi légitársaság üzemelteti.

„Minden Izraelbe repülő pilóta személyazonosságát ismerni fogjuk, tudni fogjuk, kik ők, és valamilyen biztonsági ellenőrzést fogunk végezni” – mondta Doron Spielman, a hivatal szóvivője.

A nyitóképen: A Flydubai arab emírségekbeli légitársaság mentesítõ járatának utasai érkeznek a Tel-Aviv-i Ben Gurión Nemzetközi Repülõtérre a szaúd-arábiai Tabúkból 2026. szeptember 30-án.