Flydubai-dráma – megszólalt a pilótákat szétválasztó két férfi, lépett Izrael – videó

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A Flydubai arab emírségekbeli légitársaság mentesítõ járatának utasai érkeznek a Tel-Aviv-i Ben Gurión Nemzetközi Repülõtérre a szaúd-arábiai Tabúkból 2026. szeptember 30-án. Az utasszállító repülõgépet a légitársaság a Dubajból Tel-Avivba tartó FZ 1073 járatának mentesítésére küldte Tabúkba, ahol egy fõleg izraeli utasokat szállító Flydubai-járat kényszerleszállást hajtott végre a pilótafülkében történt incidens miatt. Az összetûzés során a gép egyik pilótája megkéselte a másikat. A dulakodásnak utasok vetettek véget, a jármûvel végül egy szintén utas pilótának sikerült leszállnia Tabúkban.
Nyitókép: MTI/AP/Ariel Schalit

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Infostart / MTI

A másodpilóta megpróbálta tönkre tenni a repülőgép műszereit - közölte szerdán este az egyik légiutas, aki rajta volt a Flydubai Tel-Avivba tartó reggeli járatán, és egyike volt azoknak, akik megakadályozták, hogy a gép lezuhanjon. Janív Hajún ezt már azután mondta el az izraeli médiának nyilatkozva, hogy az utasok egy mentesítőjárattal megérkeztek eredeti úti céljukra.

A drámai nap után szerda este érkezett meg Izraelbe a Flydubai FZ 1073-as járatának 174 utasa, köztük 27 gyermek. A gép utasai a pilóták közötti véres összetűzés miatt életveszélybe kerültek, de a másodpilóta által megkéselt és súlyosan vérző kapitány elájulása előtt még ki tudta nyitni a pilótafülke ajtaját, több utas ártalmatlanná tudta tenni a másodpilótát, és két szolgálaton kívüli pilóta, köztük Janív Hajún biztonságosan le tudott szállni a géppel a szaúd-arábiai Tabúkban. Este a tel-avivi Ben Gurion repülőtéren az utasokat mások mellett Benjámin Netanjahu miniszterelnök is fogadta.

Janív Hajún három másik izraeli utassal együtt kulcsszereplője volt a helyzet megmentésének. Előtte egy izraeli női utas figyelt fel a pilótafülkéből kihallatszó kiabálásra, és riasztotta utastársait, miközben a gép már zuhant. Hajún először a kapitányt húzta ki a fülkéből, és egy fogorvos utastársának, Muszájef Sotának a gondjaira bízta.

„Én voltam az egyetlen orvos a gépen. Sikerült elállítanom a vérzést. A kapitány állapota stabilizálódott” – emlékezett vissza a fogorvos szintén már a tel-avivi repülőtéren.

„Végig kommunikált velünk, elmondta, hogy a másodpilóta szúrta meg, hogy indiai, 39 éves, és két gyermeke van. Megfékeztük és megkötöztük a támadót. Négyen vettük át az irányítást az egész helyzet felett. Ha nem tesszük meg, most nem beszélgetnénk önökkel” – tette hozzá.

Hajún két másik utassal bement a pilótafülkébe.

„Az ománi másodpilóta megpróbálta tönkre tenni a műszereket, hogy működésképtelenné tegye a repülőgépet.

Elkaptam a támadót, és kihúztam. Szóltam az izraeli srácoknak, hogy fogják le. Visszaugrottam a pilótafülkébe, meghúztam a kormányt, és a repülőgép elkezdett kiegyenesedni” – mondta.

A fogorvos így folytatta: „Teljesen biztosak voltunk abban, hogy meghalunk. A repülőgép fél perc alatt elképesztően sokat süllyedt. Amikor már Hajún és a másik pilóta át tudta venni az irányítást, éreztük, hogy megmenekülünk.”

Este az izraeli miniszterelnöki hivatal közölte, hogy megszigorítják az izraeli úti céllal repülő gépek pilótáinak ellenőrzését. Netanjahu a biztonság fokozására utasította a hatóságokat az Izraelbe tartó járatokon, függetlenül attól, hogy azokat izraeli vagy külföldi légitársaság üzemelteti.

„Minden Izraelbe repülő pilóta személyazonosságát ismerni fogjuk, tudni fogjuk, kik ők, és valamilyen biztonsági ellenőrzést fogunk végezni” – mondta Doron Spielman, a hivatal szóvivője.

A nyitóképen: A Flydubai arab emírségekbeli légitársaság mentesítõ járatának utasai érkeznek a Tel-Aviv-i Ben Gurión Nemzetközi Repülõtérre a szaúd-arábiai Tabúkból 2026. szeptember 30-án.

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Kezdőlap    Belföld    Flydubai-dráma – megszólalt a pilótákat szétválasztó két férfi, lépett Izrael – videó

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A másodpilóta megpróbálta tönkre tenni a repülőgép műszereit – közölte szerdán este az egyik légiutas, aki rajta volt a Flydubai Tel-Avivba tartó reggeli járatán, és egyike volt azoknak, akik megakadályozták, hogy a gép lezuhanjon.
 

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