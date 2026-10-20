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Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter a visegrádi együttmûködés (V4) védelmi minisztereinek budapesti munkaülése után tartott sajtótájékoztatón a Stefánia Palotában 2026. június 25-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Miniszteri bejelentés: több honvédségi helyszínen felbolydul az élet

Infostart / MTI

A jövő évben felújítják a hajdúhadházi, a debreceni, a tatai és a szolnoki laktanyát, valamint a nyírteleki katonai objektumot – közölte a honvédelmi miniszter kedden a Facebook-oldalán.

Ruszin-Szendi Romulusz azt írta, hogy idén mintegy 200 fejlesztési projekt indult el, a munkát pedig 2027-ben is folytatják.

A rendelkezésre álló források egy részét a jövőben is a Magyar Honvédség működési feltételeinek javítására, az infrastruktúra fejlesztésére és a katonák mindennapi szolgálatának támogatására összpontosítják – tette hozzá.

„Olyan honvédséget építünk, amelyben a korszerű infrastruktúra és a szolgálat méltó feltételei egyaránt kiemelt figyelmet kapnak” – fogalmazott Ruszin-Szendi Romulusz.

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