Miniszteri bejelentés: több honvédségi helyszínen felbolydul az élet

Ruszin-Szendi Romulusz azt írta, hogy idén mintegy 200 fejlesztési projekt indult el, a munkát pedig 2027-ben is folytatják.

A rendelkezésre álló források egy részét a jövőben is a Magyar Honvédség működési feltételeinek javítására, az infrastruktúra fejlesztésére és a katonák mindennapi szolgálatának támogatására összpontosítják – tette hozzá.

„Olyan honvédséget építünk, amelyben a korszerű infrastruktúra és a szolgálat méltó feltételei egyaránt kiemelt figyelmet kapnak” – fogalmazott Ruszin-Szendi Romulusz.