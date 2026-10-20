Zöld invázió Tokajnál, megkezdődött a „kaszabolás” – képek

Az ÉMVIZIG azt írta Facebook-oldalán, hogy Sárospataknál már befejezték a békalencse-mentesítést, Alsóbereckinél és Tokajnál még tartanak a munkálatok. A növény a Bodrog egyik mellékágából, a Laborcból érkezik, az aszály következtében lelassuló vízáramlás és a magas hőmérséklet kedvez elszaporodásának.
A békalencse a vízfelszínen összefüggő réteget alkotva korlátozza a fény vízbe jutását és a víz oxigénellátását, ezáltal károsíthatja a vízi élővilágot. A merülőfalaknál felhalmozódó növényzetet a társaság munkatársai tókaszával, valamint motorcsónakokról kézi erővel gyűjtik össze és emelik ki a folyóból – írták.
A munkálatok megkezdése óta a vízügyesek már több mint 300 tonna békalencsét gyűjtöttek össze és emeltek ki a vízből. A beavatkozás célja a vízminőség javítása és a vízi élővilág védelme.