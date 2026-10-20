Zöld invázió Tokajnál, megkezdődött a „kaszabolás” – képek

Az ÉMVIZIG azt írta Facebook-oldalán, hogy Sárospataknál már befejezték a békalencse-mentesítést, Alsóbereckinél és Tokajnál még tartanak a munkálatok. A növény a Bodrog egyik mellékágából, a Laborcból érkezik, az aszály következtében lelassuló vízáramlás és a magas hőmérséklet kedvez elszaporodásának.

A békalencsével borított Bodrog tokaji szakasza 2026. október 19-én. Az idei évben a hõség és az aszály, valamint a lelassult vízmozgás kedvezett a vízi növény terjedésének. A nagy mennyiségben kialakuló békalencsetakaró csökkentheti a víz oxigén- és fényellátottságát, ami veszélyeztetheti a vízi élõvilágot, ezért az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság szakemberei harmadfokú vízminõségi kárelhárítási készültséget rendeltek el és megkezdték a békalencsék eltávolítását. MTI/Czeglédi Zsolt

A békalencse a vízfelszínen összefüggő réteget alkotva korlátozza a fény vízbe jutását és a víz oxigénellátását, ezáltal károsíthatja a vízi élővilágot. A merülőfalaknál felhalmozódó növényzetet a társaság munkatársai tókaszával, valamint motorcsónakokról kézi erővel gyűjtik össze és emelik ki a folyóból – írták.

A drónnal készült képen munkagép dolgozik a békalencsével borított Bodrog tokaji szakaszán 2026. október 19-én. MTI/Czeglédi Zsolt

A munkálatok megkezdése óta a vízügyesek már több mint 300 tonna békalencsét gyűjtöttek össze és emeltek ki a vízből. A beavatkozás célja a vízminőség javítása és a vízi élővilág védelme.