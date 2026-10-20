Nosztalgiavillamoson „kóstolhatunk bele” a forradalmi napokba október 23-án

Versek, korabeli naplórészletek és más irodalmi alkotások idézik fel az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit október 23-án a Deák Ferenc téren, egy 1956-ban is közlekedett nosztalgiavillamos fedélzetén – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK), a BKV Zrt. és a Budapesti Művelődési Központ (BMK) kedden.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján, október 23-án 10 és 18 óra között a Fővárosi Önkormányzat programsorozatához kapcsolódó, ingyenesen látogatható kulturális program keretében a 120 éves, 2624-es pályaszámú nosztalgiavillamos a Deák Ferenc téri kihúzóvágányon várja az érdeklődőket – emelték ki a közleményben.

A BKK, a BKV, a BMK, a Delta Produkció és Budapest Főváros Önkormányzatának közös kezdeményezése az irodalom és a színház eszközeivel hozza közelebb az érdeklődőkhöz a forradalom történetét.

A villamos fedélzetén Olasz Renátó rendezésében, Kádár Kinga és Medveczky Balázs előadásában hangzanak el korabeli naplórészletek, versek és más irodalmi művek. Az élő előadásokat hangjátékok, dalok és előre rögzített műsorrészletek egészítik ki.

A programhoz kapcsolódva a BMK közreműködésével könyvjelzőket és zászlókat is kapnak a látogatók a villamos környezetében.

A kezdeményezés célja, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc emléke a mai generációk számára is személyes élményeken keresztül váljon átélhetővé, és a történelmi örökség a közös emlékezet részeként maradjon élő

– írták a szervezők. A Fővárosi Önkormányzatnak az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójához kapcsolódó további programjairól a főváros vonatkozó weboldalán lehet tájékozódni.