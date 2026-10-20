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Egy okostelefon a Vinted használtcikk-piactér applikáció logójával a képernyőjén.
Nyitókép: Unsplash

Már a neten árulják a francia zavargások alkalmával szerzett zsákmányt

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Egy csomó luxusboltot kiraboltak a napokban, a Vintedre felpakolt cuccokon még a csipogók is fent vannak. A francia kormány azonnali fellépést kért az online piacterektől, a Vinted már lépett is.

Áruvédelmi csipogókkal együtt árulják a neten a francia zavargások idején lopott luxuscuccokat; mint a Szeretlek Magyarország írja, táskák, illatszerek és cipők érintettek, és nem kevés landolt a Vinteden, a hirdetők nem is titkolják, honnan vannak a dolgok, szinte kérkednek is vele.

A dologra reagálva hétfő este a Vinted elkezdett tiltogatni a hirdetések között, a lopott holmik hirdetésével kapcsolatban zéró toleranciát hirdetve.

A gyanús tételek feltűnése után a francia kormány hétfőn egyeztetésre hívta a nagyobb online felületeket, köztük a Vintedet, az eBay-t és a Leboncoin-t, és azonnali fellépést kért tőlük a fosztogatott áruk eladása ellen.

Franciaországban az orgazdaságért akár öt év börtön és több százezer eurós bírság is járhat. Ez a büntetési tétel azokra a vevőkre is érvényes, akik tisztában vannak az áru illegális származásával.

Ismert, szombat éjszaka az elszabaduló megélhetési tüntetések után országszerte legalább 1500 boltot fosztottak ki a zavargók. Párizs belvárosában egész utcákat dúltak fel, a kereskedelmi ágazat kára a becslések szerint elérheti a több százmillió eurót. A rendőrök a hétvégén több mint 1800 embert vettek őrizetbe, az AP hírügynökség szerint az őrizetbe vételek száma azóta közel 2400-ra emelkedett, a főváros leginkább érintett terein pedig éjszakai kijárási korlátozásokat vezettek be.

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Miért áll napok óta lángokban Franciaország? Szűcs Anita, Inforádió, Aréna
2000 milliárd euró a tét: vétó lesz vagy megegyezés? Zalai Csaba, Inforádió, Aréna
Lehet-e morális fenntartása a mesterséges intelligenciának? Keleti Arthur, Inforádió, Aréna
 
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