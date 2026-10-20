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Mirkóczki Ádám polgármester beszédet mond az egri Tetemvár városrészen eltemetett magyarok és törökök emlékhelyének avatásán 2019. december 11-én. Az egri várat 1552. szeptember 9-én vette ostrom alá a török sereg, melyet a Dobó István vezette védősereg sikeresen megvédett az oszmánoktól.
Nyitókép: MTI/Komka Péter

Bezárt az ikonikus hotel és étterem, a volt jobbikos polgármester 16 millióval tartozik Eger városának

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Kétséges az egri vár lábánál, a Kis-Dobó téren álló többszáz éves Senator Ház étterem és szálloda sorsa. Az épületet Mirkóczki Ádám volt polgármester cége bérli.

16 millió forintos tartozást halmozott fel az egri önkormányzat felé a város egyik leghíresebb épületét, a város tulajdonában álló, korábban szállodaként és étteremként működő Senator Házat bérlő cég, aminek Mirkóczki Ádám, Eger korábbi volt jobbikos polgármestere a tulajdonosa és ügyvezetője – írta a Telex.

„Ez az üzleti konstrukció halott ügy” – mondta a portálnak Mirkóczki, aki elismerte: azért halmozódott fel a tartozása a város felé, mert nem fizeti a bérleti díjat. Szerinte annyira magas a bérleti díj és a rezsi, hogy tisztességesen, a törvények betartásával nem lehet üzemeltetni a vállalkozást. Azt mondta, már nyáron jelezte az önkormányzatnak: szeretné eladni az ingatlant bérlő céget.

A több száz éves műemlék épület 1993 óta van önkormányzati tulajdonban. Az addigi bérlők szerződésbontása után 2023-ban előbb az épületben működő étterem, majd a szálloda is bezárt. Az étterem 2025-ben újranyitott, de aztán megint bezárt, a honlapja évek óta nem frissül.

Mirkóczki Ádám 2024-ig tartó polgármestersége alatt az önkormányzat többször is próbálta pályázati úton bérbe adni az ingatlant, de nem járt sikerrel – közölte az egri önkormányzat. A meghirdetett bérleti díj kezdetben nettó 2,2 millió forint volt, később ez kevesebb, mint a felére, 994 ezer forintra csökkent. Aztán 2024 áprilisában, Mirkóczki Ádám polgármesteri döntése után a Szenátor Bisztró Kft. lett az új bérlő, a cég 10 éves szerződést írt alá az önkormányzattal.

Mirkóczkit 2024 júniusában nem választották újra Eger polgármesterének. Aztán 2025 februárjában átvette a Szenátor Bisztró Kft. vezetését – de z üzlet nem jött be, és most tartozik 16 millió forinttal a városnak, az épület pedig zárva van Eger egyik legszebb pontján.

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