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Gál Kinga, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának elnöke, a Patrióták Európáért frakció első alelnöke sajtótájékoztatót tart az Európai Parlament plenáris ülése előtt Strasbourgban 2024. november 27-én.MTI/Bodnár Boglárka
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Gál Kingát a Patrióták társ-frakcióvezetőjévé választották

Infostart / MTI

Gál Kingát, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának elnökét választotta társ-frakcióvezetőjévé az Európai Parlament Patrióták Európáért képviselőcsoportja – tájékoztatott a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja.

A strasbourgi közleményben emlékeztetettek: a politikus eddig a Patrióta EP-frakció első alelnökeként dolgozott.

Megválasztása a magyar patrióta oldal fontos sikere, hiszen

Gál Kinga az első magyar európai parlamenti képviselő, akit egy EP-frakció vezetőjévé választanak

– írták.

A közlemény Gál Kingát idézte, aki azt mondta: az Európai Parlament harmadik legnagyobb frakciójaként még nagyobb súllyal fogják képviselni a „józan ész térnyerését”, a választók akaratát a mai felfordult Európában"és az Európai Bizottság „egyetlen valódi ellenzékeként” változást kívánnak hozni az európai politikába.

Gál Kinga a Magyar Nemzetnek elmondta: „egy olyan időszak elé nézünk, amikor a társfrakcióvezetőmnek a legfontosabb feladata a francia belpolitikában lesz. Ezért azzal tudom én segíteni, hogy itt veszem le a terheket róla, hiszen az RN elnökeként, a francia vezető párt elnökeként, és egy komoly francia választás előtt gyakorlatilag minden erejét majd a francia belpolitika köti le”.

Úgyhogy ezzel tudjuk egymást kiegészíteni, ahogy ezt eddig is így próbáltuk tenni, de innentől kezdve ezt sokkal hatékonyabban, erőteljesebben tudjuk majd ketten közösen képviselni – emelte ki, és hozzátette: „A politikában semmi sem véletlen, és szerintem mindennek így van meg az ideje. Ennek most jött el az ideje.”

A képviselőcsoport társvezetője szerint a nyugat-európai nagyvárosokban zajló események is világosan mutatják, hogy Európának végre olyan vezetésre van szüksége, amely képes megvédeni az emberek biztonságát és a kontinens külső határait az illegális bevándorlással szemben. Ezzel párhuzamosan elengedhetetlen a nemzeti szuverenitás határozott védelme a brüsszeli centralizációs törekvésekkel szemben.

Gál Kinga kiemelte, hogy az európai emberek biztonságát, megélhetését és boldogulását kell előtérbe helyezni, amihez elengedhetetlen a szakítás az európai versenyképességet szisztematikusan romboló méregzöld politikával. A Patrióták legfőbb célja, hogy visszahozzák a józan észt az európai döntéshozatalba, hogy az végre a polgárok mindennapi, valós problémáira adjon választ.

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Kezdőlap    Külföld    Gál Kingát a Patrióták társ-frakcióvezetőjévé választották

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