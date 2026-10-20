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A 4iG Nyrt. logója.
Nyitókép: 4iG

A 4iG 54,25 millió euró keretösszegű szerződést kötött montenegrói technológiai fejlesztésekre

Infostart / MTI

A 4iG Informatikai Zrt. (4iG IT) és a Montenegrói Közmunkaügyi Minisztérium 54,25 millió euró keretösszegű végleges szolgáltatási szerződést kötött kedden a nyugat-balkáni ország rendvédelmi és határrendészeti szerveit érintő digitalizációs és technológiai program megvalósítására – tájékoztatta a vállalat az MTI-t.

A közlemény szerint a megállapodással a 4iG csoport az informatikai és a rendszerintegrációs szolgáltatási szegmensben is bővíti nyugat-balkáni regionális tevékenységét és új piacot nyit a 4iG IT számára a nemzetközi kormányzati együttműködések területén.

A 4iG IT a technológiai eszközök, valamint informatikai rendszerek szállítása mellett a kapcsolódó telepítési, üzembehelyezési, rendszerintegrációs és szakmai képzési feladatokat is ellátja. A beruházás célja a rendvédelmi és határvédelmi képességek erősítése, összhangban Montenegró európai uniós csatlakozási felkészülésével – közölte a 4iG.

A vállalat közleményében jelezte: ez az első külföldi kormánnyal kötött IT szolgáltatási szerződése, amelynek keretében a vállalatcsoport komplex technológiai fejlesztést valósít meg és integrált informatikai megoldásokat biztosít a kormányzati megrendelő számára.

Az 54,25 millió eurós, teljes egészében lehívható szerződéses keret a montenegrói rend- illetve határvédelmi szervek munkáját támogató technológiai eszközök és rendszerek korszerűsítésére használható fel. A fejlesztések végfelhasználója a montenegrói Belügyminisztérium, amely a műszaki követelmények meghatározásában és a megoldások jóváhagyásában is részt vesz – ismertették.

A megállapodás erősíti a 4iG csoport nyugat-balkáni piaci jelenlétét, és a távközlés mellett a digitalizációs szolgáltatások és a rendszerintegráció területén is bővíti regionális tevékenységét. A projekt támogatja a 4iG IT rendszerintegrációs tapasztalatának nemzetközi hasznosítását, valamint hozzájárul a magyar infokommunikációs szaktudás exportjához – emelte ki a vállalat.

A 4iG csoport 2021 óta van jelen Montenegróban, ahol leányvállalata, a One Crna Gora az ország egyik meghatározó mobilszolgáltatója. A vállalatcsoport a montenegrói kormány stratégiai partnereként az elmúlt években jelentős hálózatfejlesztéseket hajtott végre, részt vesz az 5G-infrastruktúra kiépítésében, és aktív szerepet vállal a digitális ökoszisztéma fejlesztésében, innovatív technológiák bevezetésében – ismertették.

A 4iG Nyrt. konszolidált nettó árbevétele 16,7 százalékkal, 409,4 milliárd forintra emelkedett az idei első fél évben az előző év azonos időszakához képest, adózott eredménye 21,9 milliárd forintra nőtt a tavalyi első féléves 1,15 milliárd forint veszteség után.

A 4iG Nyrt. részvényeit a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) prémium kategóriájában jegyzik, az elmúlt egy évben 4965 és 1430 forint között kereskedtek a társaság papírjával.

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Kezdőlap    Belföld    A 4iG 54,25 millió euró keretösszegű szerződést kötött montenegrói technológiai fejlesztésekre

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