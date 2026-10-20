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A gólszerzõ Varga Barnabás (k) valamint Kerkez Milos (b) és Szoboszlai Dominik a Magyarország - Finnország barátságos labdarúgó-mérkõzésen a Puskás Arénában 2026. június 5-én.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

Itt a nagy hír a magyar fociválogatott szurkolóinak

Infostart / MTI

Hétfőn indul a jegyértékesítés a magyar labdarúgó-válogatott idei utolsó Nemzetek Ligája-mérkőzésére, amelyet november 17-én vív Észak-Írországgal a Puskás Arénában.

A magyar szövetség (MLSZ) honlapjának keddi beszámolója szerint a vásárlás során ezúttal is előnyt élveznek az MLSZ Szurkolói Klubjának aranyszintes tagjai.

Az értékesítés

  • hétfőn 10 órától kezdődik, az első két napon kizárólag az aranyszintes SZK-tagok vásárolhatnak belépőt,
  • jövő szerdán 10 órától indul a többi SZK-tag elővásárlási időszaka,
  • pénteken 10 órától nyílik meg minden regisztrált szurkoló számára a vásárlási lehetőség.

Az MLSZ felhívta a figyelmet arra, hogy a szövetséggel szemben egy felfüggesztett részleges stadionbezárási büntetés van érvényben, amelyet még a tavaly márciusi, törökök elleni összecsapás miatt kapott, ezért fegyelmezett szurkolást kér a drukkerektől.

A magyarok négy fordulót követően hét pontjukkal második helyen állnak a Nemzetek Ligája másodosztályt jelentő B divíziós csoportban, eggyel vannak lemaradva a veretlenül éllovas északírektől. Ukrajna négy ponttal harmadik, Georgia kettővel negyedik.

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