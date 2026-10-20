Itt a nagy hír a magyar fociválogatott szurkolóinak

A magyar szövetség (MLSZ) honlapjának keddi beszámolója szerint a vásárlás során ezúttal is előnyt élveznek az MLSZ Szurkolói Klubjának aranyszintes tagjai.

Az értékesítés

hétfőn 10 órától kezdődik, az első két napon kizárólag az aranyszintes SZK-tagok vásárolhatnak belépőt,

jövő szerdán 10 órától indul a többi SZK-tag elővásárlási időszaka,

pénteken 10 órától nyílik meg minden regisztrált szurkoló számára a vásárlási lehetőség.

Az MLSZ felhívta a figyelmet arra, hogy a szövetséggel szemben egy felfüggesztett részleges stadionbezárási büntetés van érvényben, amelyet még a tavaly márciusi, törökök elleni összecsapás miatt kapott, ezért fegyelmezett szurkolást kér a drukkerektől.

A magyarok négy fordulót követően hét pontjukkal második helyen állnak a Nemzetek Ligája másodosztályt jelentő B divíziós csoportban, eggyel vannak lemaradva a veretlenül éllovas északírektől. Ukrajna négy ponttal harmadik, Georgia kettővel negyedik.