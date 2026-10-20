Kellemetlenség vár az autósokra az egyik Duna-hídon, erre kell készülni

Az M1-es autópálya felé vezető oldalon a jelenleg lezárt két külső sáv helyett a két belső sávot zárják le, így a forgalom a két külső sávon haladhat. A korlátozás várhatóan október 28-áig tart – hívta fel a figyelmet a Magyar Közút a közösségi oldalán.

A szakemberek a híd dilatációs szerkezetéhez kapcsolódó szavatossági javításokat végzik, amelyek a vízszigetelés helyreállítását is érintik. Mint kiemelik,

a munkavégzés akkor is folyhat, amikor éppen nem láthatók dolgozók a lezárt területen.

A szigetelőanyag megfelelő szilárdulásához ugyanis időre van szükség, ezért a sávokat a technológiai folyamatok idején nem lehet megnyitni a forgalom előtt.

A munkálatok idején torlódásokra kell számítani. A Magyar Közút fokozott figyelmet kér, és köszöni az autósok türelmét és megértését.