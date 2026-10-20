Újraindulnak az NKA-pályázatok – jelentette be a miniszter

„A mai nappal megkezdődik az NKA új pályázati felhívásainak közzététele, amelyek november közepéig folyamatosan jelennek meg” – írta Tarr Zoltán miniszter a Facebook-oldalán.

„Miközben az NKA megújításán dolgozunk, hogy a kulturális támogatások elosztása igazságosabb, átláthatóbb és szakmai alapokon nyugvó legyen, nem várathatjuk tovább azokat az alkotókat és kulturális szervezeteket, akiknek a munkájuk folytatásához szükségük van ezekre a forrásokra. Figyeljék az NKA pályázati felhívásait, és jelentkezzenek! A magyar kulturális élet minden szereplőjének lehetőséget szeretnénk biztosítani” – írta.

Mint ismert, Hankó Balázs, a Fidesz-kormány lulturális minisztere és államtitkára, Varga-Bajusz Veronika előzetes letartóztatásban van az NKA-ügy miatt, az ügyészségi gyanú szerint 17 milliárd forintot használtak fel a kulturális pályázati keretből pártpolitikai és a pályázók magáncéljaira, titkos „kettős döntéshozatali rendben”.