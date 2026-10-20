Tanár-szakszervezeti reakciók a bejelentett béremelésekre: nem egészen ezt ígérték a kampányban

A közoktatásban dolgozó pedagógusok béremelése folytatódik – jelentette be a 2027-es költségvetés-tervezet ismertetésekor Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben.

„Átlagosan 21,5 százalékkal növeljük a nevelést és oktatást segítő dolgozók nettó bérét 2027-től.” Ez az intézkedés a kormány számításai szerint 76 ezer embert érint – tette hozzá Magyar Péter. „Az adócsökkentéssel együtt egy pedagógiai asszisztens átlagkeresetével számolva, havonta körülbelül 51 ezer forinttal fog több pénzt kapni. Az iskolák mindennapjai ezeknek a szakembereknek a munkájára is épülnek. Segítik a pedagógust, foglalkoznak a több figyelmet igénylő gyermekekkel, észreveszik, ha baj van. 16 évig lehetett azzal dicsekedni, hogy mennyire fontos a gyermek, miközben a mellettük dolgozó emberek bérének rendezését újra és újra elhalasztották.”

Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke szerint a kormány összevonja a minimálbér, illetve a garantált bérminimum emelését és az adókedvezményeket.

„És akkor ezt tekinti majd annak a 21 százalékos, olyan 50 ezer forintos emelésnek, és nem azt az ígéretét fogja betartani, hogy a múlt évi bérre rak rá 25 százalékot, amit ígért a választási kampány során” – fogalmazott.

A szakszervezeti vezető nehezményezte emellett, hogy a kormány nem tárgyalt a pedagógusok gyakornoki béréről, ami hatással lesz a többi bérkategóriára is.

„Pedagógusoknál a diplomás átlagkeresetek 80 százalékán fogja tartani a kereseteket, tehát ez lesz a meghatározó. A nevelés-oktatást segítőknek pedig a választások előtt hangzott el az ígéret, hogy 25 százalékos béremelés jön. Ez most a nettó keresetben 21 százalékot jelent, de hát nem látjuk azt, hogy mennyi lesz a garantált bérminimum, és ez alapján nem tudjuk meghatározni, hogy ez a valóságban mit is fog jelenteni a kollégáknak” – mutatott rá Totyik Tamás.

Az ígért 10 milliárd forintos épületfelújítási összeget Totyik Tamás nagyon sovány összegnek tartja. „Ha csak azt nézzük, hogy az ombudsmani jelentés szerint az egységes gyógypedagógiai és módszertani intézményekre legalább 70-80 milliárd forintra lenne szükség, hogy az épületeknek a feltételeit meg tudja teremteni, akkor a 10 milliárdos pénzügyi nagyságrend nagyon kevés.”

PDSZ: kozmetikázva

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete közleményben reagált a miniszterelnök bejelentésére, amelyben azt írta,

a kormányfő bejelentése egy, az ígértnél nyilvánvalóan lényegesen alacsonyabb mértékű béremelés kozmetikázott bejelentése,

amiből az emelés pontos mértéke nem tudható.

A közlemény megjegyezte, hogy nem derült ki, hogyan osztják el a béremelést a különböző csoportok között, az átlagos nettó növekedésből pedig nem derül ki, hogy melyik csoport mekkora bruttó emelésben részesül.

A PDSZ ugyanakkor pozitívumként értékelte, hogy a béremelés minden nevelést, oktatást segítő dolgozót érint a közoktatásban és a szakképzésben egyaránt.

Magyar Péter: ez egy első lépés A kormány hallja a szakszervezetek első reakcióit, hogy a bejelentett béremelés kevés, nekik Magyar Péter kedden a költségvetés részletes bemutatása alkalmával már azt jelezte: neki 4 év múlva is az emberek szemébe kell nézni, az állam magán spórol, hogy ezekre az intézkedésekre egyáltalán sor kerülhessen. Magyar Péter azt is elejtette, a mostani, 2 százalék alatti infláció után jövőre 3 százalék lesz a pénzromlás üteme, minden nem lesz egy csapásra megoldva, egy évnyi költségvetéssel nem lehet mindent rendbe tenni, de kicsivel most minden területnek jobb lesz. Arra is rámutatott, hogy a versenyszférában sok helyütt vagy nem lesz béremelés, vagy csak inflációkövető, ehhez képest az állami szférában két számjegyű pluszok vannak.

A cikk Domanits András összeállítása alapján készült.