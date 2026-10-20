400 ezer gyerek él szenvedélybeteg családban Magyarországon

Thaisz Miklós az Apa, anya, pia...? című, szenvedélybeteg szülők mellett felnövő gyerekekkel foglalkozó rendezvényen hangsúlyozta, sokan azt gondolják, hogy a szenvedélybetegség csak a függőséggel küzdők problémája, ez azonban nem így van.

A szeretetszolgálat azért indította el Apa, anya, pia című programját, hogy a függő szülőkkel élő gyerekek ne legyenek láthatatlanok, és legyenek körülöttük olyan szakemberek, akik tudják, hogyan kell jól segíteni.

Tóth Kinga Dóra, a Szociális és Családügyi Minisztérium szociális, család- és idősügyi államtitkára szintén kiemelte, hogy kevés figyelem jut azokra a gyerekekre, akik szenvedélybeteg szülők mellett nőnek fel, mert ezek a gyerekek sokszor maguk követnek el mindent azért, hogy láthatatlanok maradjanak.

Fontos beszélni erről a témáról, mert „Magyarország egymillió alkoholista országa”, és szinte minden családban van egy közeli hozzátartozó, aki alkoholproblémával küzd - mondta az államtitkár.

Tóth Kinga Dóra felhívta a figyelmet arra, hogy a szenvedélybeteg családban felnövő embereken súlyos nyomot hagynak a gyerekkorban átéltek, amelyek később hatással vannak a párválasztásra és a baráti kapcsolatokra is.

Ugyanakkor az érintettek sokszor választanak felnőttként segítő szakmát, mert az átéltek segítenek nekik az empatikus kapcsolódásban – fűzte hozzá.

Az államtitkár azt hangoztatta, az érintetteknek meg kell tanulniuk, hogy „soha ne tegyék magukat zárójelbe”, szeretetteljesen viszonyuljanak magukhoz és merjenek segítséget kérni.