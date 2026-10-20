Fontos dolog érkezik a magyar iskolákba novemberben

Az őszi szünetben még érvényesek a 2025/2026-os tanévre szóló füzetek, de november 16-tól várhatóan az újak is megérkeznek az iskolákba.

A Magyar Turisztikai Ügynökség kezdeményezésére 2019-ben indult el a „Hol vagy, Kajla?” program, amelynek keretében a 6–11 éves gyerekek pecséteket gyűjthetnek a vizslakölyökről elnevezett útlevelükbe, ezzel belépési és utazási kezdeményeket kaphatnak, és játékos formában fedezhetik fel Magyarország természeti, kulturális és turisztikai kincseit.

A családokat a 2026/2027-es tanévben országszerte 84 Tourinform iroda várja, ahol továbbra is megtalálhatók a Kajla figurák, makettek és kiadványok – írta közleményében a turisztikai szervezet.

Hozzátették: tavaly ősz óta angol, német, cseh és lengyel nyelvű Kajla-útlevelek segítik a külföldi vendégeket abban, hogy játékos formában ismerhessék meg Magyarország turisztikai értékeit.