Orbán Viktor: a 2027-es költségvetés véget vet a munkaalapú gazdaságnak

Orbán Viktor keddi Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy a munkaalapú gazdaság hat pilléren nyugszik: a teljes foglalkoztatáson, Európa legalacsonyabb vállalati adóján, a családok támogatásán, a saját otthon biztosításán, a 14. havi nyugdíjon és a rezsicsökkentésen.

Úgy értékelt: a teljes foglalkoztatásnak vége, a Tisza Párt visszahozza a munkanélküliséget. A Tisza-kormány költségvetése a munkaadókat sújtja, „amputálja” a családok támogatását és a saját otthon minden családnak elvét, a 14. havi nyugdíj következő részét pedig a Tisza-kormány nem fizeti ki. Úgy tűnik, hogy a rezsicsökkentés még túlél – tette hozzá.

Ez így együtt egy elhibázott, baloldali gazdaságpolitika. És mint mindig, ennek most is rossz vége lesz. A végén mindenki rosszul jár – fogalmazott a volt kormányfő.