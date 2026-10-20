ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.01
usd:
323.79
bux:
143931.14
2026. október 20. kedd Vendel
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Orbán Viktor, a Fidesz elnöke (b) elõadást tart a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban az erdélyi Tusnádfürdõn 2026. július 25-én. Jobbról Tõkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke.
Nyitókép: MTI/Veres Nándor

Orbán Viktor: a 2027-es költségvetés véget vet a munkaalapú gazdaságnak

Infostart / MTI

A Fidesz elnöke szerint a Magyar Péter kormányfő által bejelentett 2027-es büdzsé egy baloldali költségvetés, amely véget vet a munkaalapú gazdaság korszakának.

Orbán Viktor keddi Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy a munkaalapú gazdaság hat pilléren nyugszik: a teljes foglalkoztatáson, Európa legalacsonyabb vállalati adóján, a családok támogatásán, a saját otthon biztosításán, a 14. havi nyugdíjon és a rezsicsökkentésen.

Úgy értékelt: a teljes foglalkoztatásnak vége, a Tisza Párt visszahozza a munkanélküliséget. A Tisza-kormány költségvetése a munkaadókat sújtja, „amputálja” a családok támogatását és a saját otthon minden családnak elvét, a 14. havi nyugdíj következő részét pedig a Tisza-kormány nem fizeti ki. Úgy tűnik, hogy a rezsicsökkentés még túlél – tette hozzá.

Ez így együtt egy elhibázott, baloldali gazdaságpolitika. És mint mindig, ennek most is rossz vége lesz. A végén mindenki rosszul jár – fogalmazott a volt kormányfő.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor: a 2027-es költségvetés véget vet a munkaalapú gazdaságnak

gazdaság

orbán viktor

költségvetés

munka

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Vitézy Dávid az InfoRádióban: módosítanunk kell az operatív programokat

Vitézy Dávid az InfoRádióban: módosítanunk kell az operatív programokat
A lakástámogatási rendszer átalakítása népszerű programja lesz a Tisza-kormánynak – ezt mondta Vitézy Dávid az InfoRádióban adott interjújában. A közlekedési és beruházási miniszter a jövő évi költségvetésről is beszélt és kiemelte, hogy jelentősen nő például a vasúti pályafelújításra fordítható összeg is.
 

Makroelemző: a piac „megvette” a kormány által közölt hiánycélt

Mi jön az árrésstop vége után? – Ígéret: a vásárlóknak is jobb lesz

Szakértő: nagy lökést jelent, hogy a panelben lakók is kaphatnak pénzt energetikai korszerűsítésre

Csalódást okozott a kormány béremelési terve a rendvédelmi dolgozóknak

Íme, a költségvetés részletei Magyar Pétertől és Kármán Andrástól

Íme, a költségvetés részletei Magyar Pétertől és Kármán Andrástól

Hétfőn a miniszterelnök már ismertette a 2027-os költségvetés alapvetéseit, kedden 10 órakor azonban a pénzügyminiszterrel együtt újabb információkat közölt. Kármán András a költségvetés részleteiről minden rendelkezésre álló ábrát megosztott, Magyar Péter pedig példákkal illusztrálta, milyen élethelyzetű emberek hogyan léphetnek egyet előre 2027-ben annak ellenére, hogy a költségvetést nagyon nehéz helyzetben vették át.
 

Palócz Éva: erősen bizalommegtartó költségvetési tervet hallottunk

Fidesz: nem számít, mit mond Magyar Péter, csak az, hogy mi történik

Kocsis Zoltán emlékkoncert november 6-án (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Kocsis Zoltán emlékkoncert november 6-án (x)

A Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar november 6-án Johannes Brahms két megrendítő művével emlékezik egykori főzeneigazgatójára, a tíz éve elhunyt Kocsis Zoltánra a Müpában. A Vashegyi György vezényletével megvalósuló, megbékélést és reményt sugárzó hangversenyen Pasztircsák Polina és Julian Orlishausen énekli a szólókat.
VIDEÓ
2000 milliárd euró a tét: vétó lesz vagy megegyezés? Zalai Csaba, Inforádió, Aréna
Lehet-e morális fenntartása a mesterséges intelligenciának? Keleti Arthur, Inforádió, Aréna
Félidős választások: most is Trumpról dönt Amerika? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.20. kedd, 18:00
Szűcs Anita
a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A harmadik halálos áldozatot szedte a fertőző kór Amerikában, amire már van 60 éve oltás

A harmadik halálos áldozatot szedte a fertőző kór Amerikában, amire már van 60 éve oltás

Az Egyesült Államokban már három halálos áldozata van idén a kanyarójárványnak, amely az elmúlt évtizedek legsúlyosabb járványkitörése az országban. Október közepéig mintegy a 4400 esetet regisztráltak a megbetegedésből, amire már mintegy 60 éve létezik oltás.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Íme Magyarország 10 legjobb pizzériája: egy népszerű vidéki étterem vitte el az első helyet

Íme Magyarország 10 legjobb pizzériája: egy népszerű vidéki étterem vitte el az első helyet

A Dining Guide Top100 Étteremkalauza 2026-ban is rangsorolta Magyarország legjobb pizzériáit:

BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky and US envoys holding Oslo talks as Rubio denies withholding intelligence

Zelensky and US envoys holding Oslo talks as Rubio denies withholding intelligence

The US secretary of state earlier rejected accusations Ukrainians were dying because the US was withholding critical intelligence.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 20. 17:03
Csökkentett teljesítményen üzemel a paksi atomerőmű
2026. október 20. 16:51
Gyanúsítottként hallgatták ki a fideszes Simon Miklós volt képviselőt
×
×