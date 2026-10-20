Alelnököt ad a Tisza az Európai Néppártban

Manfred Weber több lap értesülése szerint a tíz korábbi alelnököt szerette volna újra megválasztatni, a Tisza Párt delegációvezetője az egyetlen a tízből, akit újként szavaztak meg – írja a 24.hu.

A Tisza Párt szerint a választási győzelem az EPP úgy ítélte meg, hogy a néppárti vezetésben is helyük van, a szavazás pedig „megerősítette, hogy a frakció többi nemzeti delegációja is támogatja ezt a törekvést”. Lakos Eszter úgy fogalmazott: „a Néppárt frakciójának alelnökeként, Európa legbefolyásosabb politikai erejének vezetésében még több lehetőségünk lesz arra, hogy hatékonyan képviseljük a magyar érdekeket, és az európai politikát a magyar emberek számára kedvező irányba alakítsuk. Ezzel tovább erősödik Magyarország érdekérvényesítő képessége Európában.”