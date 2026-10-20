Részlegesen feloldják a kamionstopot

A tájékoztatás szerint a 7,5 tonnát meghaladó legnagyobb össztömegű tehergépkocsikra vonatkozó forgalomkorlátozás

október 23-án pénteken 6 és 22 óra között,

október 24-én szombaton 22 órától október 25-én vasárnap 22 óráig

lesz hatályban.

A részleges feloldást a szakmai szervezetek jelzései alapján a rugalmasabb forgalomszervezés is indokolja. Az intézkedés lehetővé teszi, hogy a gépjárművezetők könnyebben elérjék a pihenőhelyeket, emellett hozzájárulhat a szállított áruk minőségének megőrzéséhez és a termékek mielőbbi célba juttatásához – írták a közleményben.

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium továbbra is kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a közúti árufuvarozás működőképességének biztosítása mellett a közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi és lakossági szempontok egyaránt érvényesüljenek – közölte a szaktárca.