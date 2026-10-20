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A Manchester City szurkolói egy mérkőzésen a Wembley Stadionban.
Nyitókép: Unsplash

Lapértesülés: brutális büntetést is kaphat a Manchester City, szinte mindent kezdhet elölről

Infostart / MTI

A klubot bűnösnek találták a Premier League pénzügyi szabályzatának súlyos, kilenc szezonon át tartó megsértésében. A csapatra pontlevonás, azonnali kiesés, sőt, akár visszaminősítés is várhat.

A Daily Mail brit napilap értesülései szerint nagymértékű pontlevonás, kiesés, valamint két év másodosztályú szereplés várhat a Manchester City labdarúgóklubjára, amelyet egy független bizottság bűnösnek talált a Premier League pénzügyi szabályainak kilenc szezonon át tartó súlyos megsértésével kapcsolatos összes vádpontban.

A lap a cikkében „bennfentes forrásokból származó információk” alapján azt írta, a legvalószínűbb büntetés a drasztikus pontlevonás lehet, ugyanakkor szinte kizárt, hogy a Cityt olyan súlyosan szankcionálnák, amelynek nyomán az együttes a negyedosztályba kerülne és onnan kellene újra „építkeznie”. A lap kitért rá, hogy

úgy tűnik, a Premier League illetékesei még azelőtt szeretnék bejelenteni a manchesteri egyesületre kiszabott büntetést, mielőtt a klub fellebbezéséről döntés születik.

Ez utóbbira a Daily Mail információi szerint január vége előtt nagy valószínűséggel nem kerül sor.

A cikk szerint a lehetséges tetemes pénzbírság mellett olyan mértékű pontlevonást is kiszabhatnak a Cityre, ami miatt a másodosztályba kerülhet és onnan még további egy évig nem tudna visszajutni a PL-be.

A Premier League honlapja szeptember végén számolt be arról, hogy egy független bizottság megállapítása szerint

az egyesület a 2009/10-es és a 2017/18-as szezon közötti időszakban számos kereskedelmi partnerével színlelt szerződéseket kötött, illetve más ilyen jellegű megállapodást is alkalmazott a klub bevételeinek mesterséges növelése, valamint költségeinek csökkentése érdekében.

A City mindemellett a bizottság ítélete szerint valótlan adatokat tartalmazó beszámolókat nyújtott be, és eltitkolta pénzügyi helyzetének valós állapotát a könyvvizsgálók, valamint a sportág szabályozó szervei elől. A testület azt is közölte, hogy a manchesteri klub jelentős mértékben túllépte mind a Premier League, mind pedig az európai szövetség (UEFA) által előírt költségkorlátokat, a PL vizsgálatakor pedig többször is megszegte a ligával szembeni együttműködési és jóhiszeműségi kötelezettségeit.

A testület a liga pénzügyi szabályainak kilenc szezonon át tartó súlyos megsértésével kapcsolatos összes vádpontban bűnösnek találta az emírségekbeli tulajdonban lévő klubot, amely fellebbezést nyújtott be. A szóban forgó időszakban a Manchester City több más trófea mellett háromszor nyert angol bajnoki címet.

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Kezdőlap    Sport    Lapértesülés: brutális büntetést is kaphat a Manchester City, szinte mindent kezdhet elölről

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