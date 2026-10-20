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Zágráb, 2014. november 25.Az INA horvát olajipari társaság épülete a zágrábi Subiceva utcában 2014. november 25-én. (MTI/HINA/Damir Sancar)
Nyitókép: MTI/HINA/Damir Sancar

Beismerte bűnösségét a gázkereskedelmi botrány egyik vádlottja

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58 milliárd forintos kárt okozott, most egyezséget kötött a korrupció és szervezett bűnözés elleni horvát ügyészséggel (USKOK) Stjepan Leko, az INA olajipari vállalat gázkereskedelmi üzletágának korábbi vezető tisztségviselője – jelentette az Index.hr horvát hírportál.

Leko ellen 2024 augusztusában emeltek vádat amiatt, hogy az ügyészség szerint gázkereskedelmi visszaélésekkel mintegy 160 millió eurós (58,1 milliárd forintos) kárt okozott az INA-nak. A zágrábi megyei bíróság az egyezség alapján 11 hónapi szabadságvesztésre ítélte, amelyet kiválthat közérdekű munkával válthat ki.

A bíróság 68 200 euró elkobzását is elrendelte, emellett 10 ezer eurós pénzbírságot szabott ki, és 3000 euró eljárási költség megfizetésére kötelezte Lekót. A vádlott lemondott fellebbezési jogáról, így az ítélet azonnal jogerőre emelkedett.

Ő az első vádlott az ügyben, aki beismerte bűnösségét és egyezséget kötött az ügyészséggel. A többi vádlott ügyében pénteken ül össze a zágrábi megyei bíróság vádtanácsa, amely a vádirat megerősítéséről dönthet. Az ülést korábban többször elhalasztották.

Az INA-nál történt visszaélések miatt 2022 augusztusában indult eljárás. A rendőrség akkor öt embert vett őrizetbe, köztük Damir Skugort, a vállalat földgáz-kereskedelmi üzletágának akkori igazgatóját. Lekót két hónappal később tartóztatták le.

Az USKOK 2024 augusztusában hét természetes személy és egy vállalat ellen emelt vádat.

A vád szerint 2020 és 2022 között az INA-tól kedvezményes áron vásárolt földgázt a piaci ár többszöröséért, esetenként akár tízszereséért értékesítették tovább.

Az ügyészség úgy véli, Skugor az INA-nál betöltött vezetői tisztségét kihasználva szervezte meg az ügyleteket, amelyekben az OMS Ulaganje nevű vállalat közvetítőként vett részt. A nyomozás során mintegy 109 millió euró értékű vagyont zároltak.

Az ügy különösen nagy visszhangot keltett Horvátországban, mert a visszaélések az energiaválság időszakában váltak ismertté, amikor az energiaárak meglehetősen magasba szöktek.

A botrány hatására 2022 őszén átalakították az INA vezetését.

Szeptember 16-án lemondott az igazgatótanács két magyar tagja, akit a Mol delegált: Horváth Ferenc és Simola József. A magyar olajtársaság akkori közlése szerint egyikük sem volt érintett a visszaélésekben, vezetőként azonban felelősséget vállaltak a cég működéséért. Az igazgatótanács horvát tagjait a felügyelőbizottság hívta vissza.

Az INA 49,08 százaléka a Mol magyar olajtársaság tulajdonában van, amely az irányítói jogokat is gyakorolja. A horvát állam 44,84 százalékos részesedéssel rendelkezik a vállalatban.

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Kezdőlap    Belföld    Beismerte bűnösségét a gázkereskedelmi botrány egyik vádlottja

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