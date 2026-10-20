Kuruzslót fogtak Dunakeszin

A Dunakeszi Járási Ügyészség kuruzslás vétsége miatt emelt vádat azzal a nővel szemben, aki képzettség nélkül végzett orvos-esztétikai beavatkozásokat Dunakeszin – írja sajtóközleményében a Pest Megyei Főügyészség.

A vádirat szerint a nő – a bűnügy vádlottja – kozmetikusként dolgozott Dunakeszin. Azon túl, hogy szakmáját űzte, a nő egy épületben, illetve otthonában orvos-esztétikai beavatkozásnak minősülő száj- és ráncfeltöltést, botox, zsírbontó és szálbehúzásos ránctalanító kezeléseket végzett. A szépészeti beavatkozások során a vádlott egy tű segítségével hyaluronsavat töltött a vendégei bőre alá.

Ezen beavatkozásokat – veszélyességük miatt – kizárólag bőrgyógyász vagy plasztikai sebészeti szakvizsgával, valamint e szakmák valamelyikére vonatkozó működési engedéllyel rendelkező szakorvos végezheti

– emeli ki közleményében az ügyészség. A vádlott ilyen képesítéssel, végzettséggel nem rendelkezett.

A vádlott 2020-től 2024-ig legalább 48 alkalommal végzett egészségügyi szolgáltatást, amelyekért átlagosan 90 ezer forintot kért el. A Dunakeszi Járási Ügyészség a nőt kuruzslás vétségével vádolja. A vádlott bűnösségéről a Dunakeszi Járásbíróság fog dönteni.