ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.01
usd:
323.79
bux:
143931.14
2026. október 20. kedd Vendel
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Baka András köztársasági elnök (j) és Isaac Herzog izraeli államfő a megbeszélésük utána tartott sajtónyilatkozatuk végén a Sándor-palotában 2026. október 20-án.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Baka András: a Magyarország és Izrael közti kapcsolatok barátiak és stabilak

Infostart / MTI

A magyar és izraeli nép is tudja, hogy a szabadság nincs ingyen, de érdemes küzdeni érte, még ha magas is az ára – mondta Jichák Hercog izraeli államfő kedden Budapesten, miután a magyar köztársasági elnökkel tárgyalt. A Magyarország és Izrael közti kapcsolatok barátiak és stabilak, nincs kiemelkedő kétoldalú probléma a két ország között – mondta Baka András köztársasági elnök az izraeli államfővel tartott keddi sajtótájékoztatóján a Sándor-palotában Budapesten.

Jichák Hercog munkalátogatásra érkezett Budapestre.

A Baka Andrással közösen tett sajtónyilatkozatban kiemelte: Magyarország mindig is fontos szövetségese és barátja volt Izraelnek.

Kifejtette: Magyarország keményen megharcolt a szabadságáért, erre emlékeznek pár nap múlva, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján. Akkor a magyarok letépték a zsarnokság jelképét a zászlójukról és harcoltak a szabadságért, a szuverenitásért – idézte fel.

Emlékeztetett: a vasfüggöny aztán leomlott, de ehhez bátorság, elszántság és hit kellett. Ez ismerős Izrael számára is, mindkét nemzetet megtanította a történelem, hogy a szabadság nincs ingyen – jelentette ki.

Az izraeli államfő kitért rá: országa olyan állandó terrorfenyegetettségben él, amely Iránból és annak radikális társaitól ered. Az egész világot fenyegetik, és a szabadságszerető népeknek fontos együttműködniük velük szemben – mondta.

Üdvözölte, hogy Magyarország fontos szerepet vállalt annak érdekében, hogy konstruktív kapcsolat épüljön ki az Európai Unió és Izrael között.

Jichák Hercog azt is kiemelte, hogy az elmúlt időben egyre mélyült a kétoldalú kapcsolat Magyarország és Izrael között. A két ország sokat tanulhat egymástól – fűzte hozzá.

Azt is mondta, hogy várja a találkozóját Magyar Péter miniszterelnökkel, akivel a további együttműködési lehetőségeket vitathatják meg. A magyar kormányfő megválasztása tavasszal a magyar demokrácia megnyilvánulása volt – fogalmazott.

Az izraeli elnök arról is beszélt, hogy a zsidó közösségek évszázadokon át gazdagították Magyarország tudományos életét, kultúráját, gazdaságát, közéletét. Azt mondta, hálás, amiért Magyarországon zéró tolerancia van az antiszemitizmus minden formájával szemben.

Kitért rá: a jövő héten az izraeliek új vezetőket választanak, és bármilyen is lesz az újonnan felálló izraeli kormány, nagy kihívásokkal kell majd szembenéznie. Ugyanakkor biztos benne, hogy Magyarország továbbra is szövetségesük és barátjuk lesz majd – jelentette ki.

Jichák Hercog azt is felidézte, hogy

35 évvel ezelőtt az édesapja, Háim Hercog izraeli elnökként Budapesten járt és kifejezte reményét, hogy a Magyarország és Izrael közötti kapcsolatok továbbra is erősödnek.

Most Izrael állam elnökeként büszke arra, hogy ez a remény valósággá vált – mondta Jichák Hercog.

Baka András: a Magyarország és Izrael közti kapcsolatok barátiak és stabilak

A magyar államfő kiemelte: Magyarország biztonságos hely a zsidó emberek és más hátterű látogatók számára is. Országunk elítéli az antiszemitizmus minden formáját – fogalmazott.

Hozzátette: Magyarország zéró toleranciát tart az antiszemitizmus vonatkozásában, határozottan kiáll a zsidó közösségek védelme és biztonságuk szavatolása mellett a nemzetközi fórumokon is.

Magyarország Közép-Európa egyik legnépesebb zsidó közösségének otthona, tagjai a vallásukat szabadon gyakorolhatják, hagyományaikat megőrizhetik, identitásukat békében megélhetik – hangsúlyozta a köztársasági elnök, aki örömét fejezte ki, hogy Budapest adhat otthont az Izrael által kezdeményezett Voice of the People konferenciának.

Elmondta, hogy Izrael Magyarország fontos gazdasági partnere, s a pragmatikus együttműködést az elkövetkező években is folytatni kívánják.

A magyar államfő a közel-keleti helyzetről elmondta:

a nemzetközi humanitárius jogot teljes mértékben tiszteletben kell tartani, és a segélyeknek biztonságosan és megszakítás nélkül el kell érniük a rászorulókat. Az izraeliek és palesztinok is élhessenek biztonságban és méltósággal

– hangsúlyozta.

Baka András nagyra értékelte, hogy néhány nappal az 1956-os magyar forradalom 70. évfordulója előtt Budapesten üdvözölheti Jichák Hercog izraeli államfőt.

Történelmünk és sorsunk sokféleképpen kapcsolódik egymáshoz – mutatott rá Baka András. Hozzátette: 70 évvel ezelőtt a magyar forradalom és a szuezi válság párhuzamosan bontakozott ki, meghatározva azon idők nemzetközi közegét.

Napjainkban, hét évtizeddel később eltérő kihívásokkal nézünk szembe, azonban a történelem leckéi ugyanúgy jelentőséggel bírnak – hangsúlyozta.

Mint mondta: sosem vehetjük adottnak a békét, a biztonságot és a stabilitást.

Az a felelősségünk, hogy tanuljunk a múltból, és egy biztonságosabb, stabilabb és békésebb jövőért dolgozzunk az eljövendő nemzedékek érdekében – emelte ki Baka András.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Baka András: a Magyarország és Izrael közti kapcsolatok barátiak és stabilak

magyarország

izrael

jichák hercog

baka andrás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Vitézy Dávid az InfoRádióban: módosítanunk kell az operatív programokat

Vitézy Dávid az InfoRádióban: módosítanunk kell az operatív programokat
A lakástámogatási rendszer átalakítása népszerű programja lesz a Tisza-kormánynak – ezt mondta Vitézy Dávid az InfoRádióban adott interjújában. A közlekedési és beruházási miniszter a jövő évi költségvetésről is beszélt és kiemelte, hogy jelentősen nő például a vasúti pályafelújításra fordítható összeg is.
 

Makroelemző: a piac „megvette” a kormány által közölt hiánycélt

Mi jön az árrésstop vége után? – Ígéret: a vásárlóknak is jobb lesz

Szakértő: nagy lökést jelent, hogy a panelben lakók is kaphatnak pénzt energetikai korszerűsítésre

Csalódást okozott a kormány béremelési terve a rendvédelmi dolgozóknak

Íme, a költségvetés részletei Magyar Pétertől és Kármán Andrástól

Íme, a költségvetés részletei Magyar Pétertől és Kármán Andrástól

Hétfőn a miniszterelnök már ismertette a 2027-os költségvetés alapvetéseit, kedden 10 órakor azonban a pénzügyminiszterrel együtt újabb információkat közölt. Kármán András a költségvetés részleteiről minden rendelkezésre álló ábrát megosztott, Magyar Péter pedig példákkal illusztrálta, milyen élethelyzetű emberek hogyan léphetnek egyet előre 2027-ben annak ellenére, hogy a költségvetést nagyon nehéz helyzetben vették át.
 

Palócz Éva: erősen bizalommegtartó költségvetési tervet hallottunk

Fidesz: nem számít, mit mond Magyar Péter, csak az, hogy mi történik

Kocsis Zoltán emlékkoncert november 6-án (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Kocsis Zoltán emlékkoncert november 6-án (x)

A Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar november 6-án Johannes Brahms két megrendítő művével emlékezik egykori főzeneigazgatójára, a tíz éve elhunyt Kocsis Zoltánra a Müpában. A Vashegyi György vezényletével megvalósuló, megbékélést és reményt sugárzó hangversenyen Pasztircsák Polina és Julian Orlishausen énekli a szólókat.
VIDEÓ
2000 milliárd euró a tét: vétó lesz vagy megegyezés? Zalai Csaba, Inforádió, Aréna
Lehet-e morális fenntartása a mesterséges intelligenciának? Keleti Arthur, Inforádió, Aréna
Félidős választások: most is Trumpról dönt Amerika? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.20. kedd, 18:00
Szűcs Anita
a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A harmadik halálos áldozatot szedte a fertőző kór Amerikában, amire már van 60 éve oltás

A harmadik halálos áldozatot szedte a fertőző kór Amerikában, amire már van 60 éve oltás

Az Egyesült Államokban már három halálos áldozata van idén a kanyarójárványnak, amely az elmúlt évtizedek legsúlyosabb járványkitörése az országban. Október közepéig mintegy a 4400 esetet regisztráltak a megbetegedésből, amire már mintegy 60 éve létezik oltás.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Íme Magyarország 10 legjobb pizzériája: egy népszerű vidéki étterem vitte el az első helyet

Íme Magyarország 10 legjobb pizzériája: egy népszerű vidéki étterem vitte el az első helyet

A Dining Guide Top100 Étteremkalauza 2026-ban is rangsorolta Magyarország legjobb pizzériáit:

BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky and US envoys holding Oslo talks as Rubio denies withholding intelligence

Zelensky and US envoys holding Oslo talks as Rubio denies withholding intelligence

The US secretary of state earlier rejected accusations Ukrainians were dying because the US was withholding critical intelligence.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 20. 17:03
Csökkentett teljesítményen üzemel a paksi atomerőmű
2026. október 20. 16:51
Gyanúsítottként hallgatták ki a fideszes Simon Miklós volt képviselőt
×
×