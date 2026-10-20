Baka András: a Magyarország és Izrael közti kapcsolatok barátiak és stabilak

Jichák Hercog munkalátogatásra érkezett Budapestre.

A Baka Andrással közösen tett sajtónyilatkozatban kiemelte: Magyarország mindig is fontos szövetségese és barátja volt Izraelnek.

Kifejtette: Magyarország keményen megharcolt a szabadságáért, erre emlékeznek pár nap múlva, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján. Akkor a magyarok letépték a zsarnokság jelképét a zászlójukról és harcoltak a szabadságért, a szuverenitásért – idézte fel.

Emlékeztetett: a vasfüggöny aztán leomlott, de ehhez bátorság, elszántság és hit kellett. Ez ismerős Izrael számára is, mindkét nemzetet megtanította a történelem, hogy a szabadság nincs ingyen – jelentette ki.

Az izraeli államfő kitért rá: országa olyan állandó terrorfenyegetettségben él, amely Iránból és annak radikális társaitól ered. Az egész világot fenyegetik, és a szabadságszerető népeknek fontos együttműködniük velük szemben – mondta.

Üdvözölte, hogy Magyarország fontos szerepet vállalt annak érdekében, hogy konstruktív kapcsolat épüljön ki az Európai Unió és Izrael között.

Jichák Hercog azt is kiemelte, hogy az elmúlt időben egyre mélyült a kétoldalú kapcsolat Magyarország és Izrael között. A két ország sokat tanulhat egymástól – fűzte hozzá.

Azt is mondta, hogy várja a találkozóját Magyar Péter miniszterelnökkel, akivel a további együttműködési lehetőségeket vitathatják meg. A magyar kormányfő megválasztása tavasszal a magyar demokrácia megnyilvánulása volt – fogalmazott.

Az izraeli elnök arról is beszélt, hogy a zsidó közösségek évszázadokon át gazdagították Magyarország tudományos életét, kultúráját, gazdaságát, közéletét. Azt mondta, hálás, amiért Magyarországon zéró tolerancia van az antiszemitizmus minden formájával szemben.

Kitért rá: a jövő héten az izraeliek új vezetőket választanak, és bármilyen is lesz az újonnan felálló izraeli kormány, nagy kihívásokkal kell majd szembenéznie. Ugyanakkor biztos benne, hogy Magyarország továbbra is szövetségesük és barátjuk lesz majd – jelentette ki.

Jichák Hercog azt is felidézte, hogy

35 évvel ezelőtt az édesapja, Háim Hercog izraeli elnökként Budapesten járt és kifejezte reményét, hogy a Magyarország és Izrael közötti kapcsolatok továbbra is erősödnek.

Most Izrael állam elnökeként büszke arra, hogy ez a remény valósággá vált – mondta Jichák Hercog.

Baka András: a Magyarország és Izrael közti kapcsolatok barátiak és stabilak

A magyar államfő kiemelte: Magyarország biztonságos hely a zsidó emberek és más hátterű látogatók számára is. Országunk elítéli az antiszemitizmus minden formáját – fogalmazott.

Hozzátette: Magyarország zéró toleranciát tart az antiszemitizmus vonatkozásában, határozottan kiáll a zsidó közösségek védelme és biztonságuk szavatolása mellett a nemzetközi fórumokon is.

Magyarország Közép-Európa egyik legnépesebb zsidó közösségének otthona, tagjai a vallásukat szabadon gyakorolhatják, hagyományaikat megőrizhetik, identitásukat békében megélhetik – hangsúlyozta a köztársasági elnök, aki örömét fejezte ki, hogy Budapest adhat otthont az Izrael által kezdeményezett Voice of the People konferenciának.

Elmondta, hogy Izrael Magyarország fontos gazdasági partnere, s a pragmatikus együttműködést az elkövetkező években is folytatni kívánják.

A magyar államfő a közel-keleti helyzetről elmondta:

a nemzetközi humanitárius jogot teljes mértékben tiszteletben kell tartani, és a segélyeknek biztonságosan és megszakítás nélkül el kell érniük a rászorulókat. Az izraeliek és palesztinok is élhessenek biztonságban és méltósággal

– hangsúlyozta.

Baka András nagyra értékelte, hogy néhány nappal az 1956-os magyar forradalom 70. évfordulója előtt Budapesten üdvözölheti Jichák Hercog izraeli államfőt.

Történelmünk és sorsunk sokféleképpen kapcsolódik egymáshoz – mutatott rá Baka András. Hozzátette: 70 évvel ezelőtt a magyar forradalom és a szuezi válság párhuzamosan bontakozott ki, meghatározva azon idők nemzetközi közegét.

Napjainkban, hét évtizeddel később eltérő kihívásokkal nézünk szembe, azonban a történelem leckéi ugyanúgy jelentőséggel bírnak – hangsúlyozta.

Mint mondta: sosem vehetjük adottnak a békét, a biztonságot és a stabilitást.

Az a felelősségünk, hogy tanuljunk a múltból, és egy biztonságosabb, stabilabb és békésebb jövőért dolgozzunk az eljövendő nemzedékek érdekében – emelte ki Baka András.