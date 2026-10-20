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Csontos Bence, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára kérdésre válaszol az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. október 19-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

3444 milliárd forintnyi közpénz, 57 feljelentés – kemény állítások a parlamentben

Infostart / InfoRádió

Már 57 ügyben tettek feljelentést a minisztériumok az előző kormány szerződéseinek viszgálatai alapján, összesen mintegy 3444 milliárd forint értékben – derült ki az Országgyűlés hétfői ülésén.

Jelenleg is valamennyi minisztériumban, így a Miniszterelnökségen is folyamatban van a korábbi szerződések átvilágítása – mondta Csontos Bence, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára kérdésre válaszolva az Országgyűlés hétfői ülésén.

Ismertetése szerint a minisztériumok eddig egyébként 57 ügyben tettek feljelentést. Ezek az ügyek összesen 3444 milliárd forint közpénzt érintettek. Az államtitkár elmondta az átvizsgált szerződésekben többféle mintázat kirajzolódik; a legfőbb, hogy az Orbán-kormány sajátjaként kezelte a magyar adófizetők pénzét – tette hozzá.

„Például Hankó Balázs a kultúrára szánt pénzt a Fidesz vesztes választási kampányára költötte, Gulyás Gergely egy tollvonással a koronavírus-járványra hivatkozva közbeszerzés nélkül kötött 3 milliárd forintos szerződést egy volt miniszter cégével. Sok esetben semmilyen referenciával nem rendelkező, a NER-hez köthető cégekkel kötöttek akár 10-15-szörösen túlárazott szerződéseket” – fogalmazott.

Csontos Bence szerint az előző kormány az emberek életét egyáltalán nem segítő dolgokra költött el rengeteg pénzt.

A cikk alapjául szolgáló összeállítást Domanits András készítette.

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Kezdőlap    Belföld    3444 milliárd forintnyi közpénz, 57 feljelentés – kemény állítások a parlamentben

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