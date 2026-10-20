Gyanúsítottként hallgatták ki a fideszes Simon Miklós volt képviselőt

„Simon Miklóst gyanúsítottként hallgatták ki. Néhány szó, amely ismét azt üzeni az országnak, hogy senki sem bújhat el a felelősségre vonás elől, de még fontosabb lépés a nyírségieknek, akik évtizedeken át elszenvedői voltak a uralmának” – fogalmazott Facebook-videójában Barna-Szabó Tímea, a Tisza szabolcsi, nyírbátori országgyűlési képviselője. Ő az, aki tavasszal az egyéni körzetben legyőzte Simon Miklóst, a Fidesz jelöltjét, a körzet korábbi képviselőjét, akit korábban éveken át szabolcsi „hűbérbirodalom” építésével vádoltak politikai ellenfelei.

Barna-Szabó Tímea a videójában elmondta: miután öt hónap eltelt az írásbeli kérdése óta, amire nem kapott választ, hétfőn azonnali kérdéssel fordult Lajtár Istvánhoz, a legfőbb ügyész helyetteséhez Simon Miklós ügye kapcsán, és az ügyészségi válaszból kiderült, hogy a volt fideszes képviselőt augusztus 18-án hallgatták ki gyanúsítottként jogosulatlan gazdasági előny megszerzésének bűntette miatt.

Simon Miklóst 18 éven át védte a mentelmi jog, így csak az áprilisi választási veresége után lehetett eljárást indítani ellene. Az ügyben, amiről szó van, többeket is elítéltek már: akkor még polgármesterként több tízmilliós szerződéseket kötött egy vállalkozóval bozótirtásra, de a munkát közmunkásokkal végeztette el.