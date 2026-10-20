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Alice Weidel, a német ellenzéki Alternatíva Németországnak (AfD) párt társelnöke és társ-frakcióvezetõje beszél az AfD kampányzáró gyûlésén Magdeburgban 2026. szeptember 5-én, a Szász-Anhalt német tartományban tartandó parlamenti választás elõestéjén.
Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

AfD: kiteregették a párttagok e-mail-üzeneteinek százezreit

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Kibertámadás érte szeptemberben az Alternatíva Németországnak (AfD) szélsőjobboldali párt internetes tárhelyszolgáltatóját, aminek következtében párttagok e-mail-üzeneteinek százezrei kerültek nyilvánosságra – írta a Bild című német lap.

A lap értesülései szerint 421 ezer e-mail szivárgott ki; a szélsőjobboldali párt társelnöke, Alice Weidel által elküldött e-mailek, valamint a párt egyik parlamenti képviselőjének a személyi igazolványáról készült fénykép; továbbá a párt egyes tagnyilvántartó listái, valamint bankszámla-kimutatások is nyilvánosságra kerültek.

Az AfD szóvivője a hírre reagálva elmondta, hogy az ismeretlen hackerek okozta adatszivárgás nem érintette a párt szövetségi szintű tisztségviselőit, és csak néhány párttag postafiókjáról van szó. A kiszivárgott adatok mennyiségére nem tett utalást és közölte, hogy az ügy kivizsgálására indított vizsgálat még nem zárult le; de az eddig rendelkezésre álló adatok szerint az érintett, és többségében évek óta nem használt postafiókok tartalmát valószínűleg illegálisan lemásolták.

Hozzátette, hogy a támadást gyorsan észlelték és elhárították, a postafiókok tulajdonosait pedig értesítették.

Egy weboldal közzétett néhányat az e-mailek összefoglalójaként azonosított anyagokból, de magukat az eredeti üzeneteket nem hozta nyilvánosságra, mielőtt kedd délután elérhetetlenné vált.

Az oldalról idő közben archivált kimutatás szerint 281 gigabájt adat került nyilvánosságra, az anyag címeként pedig azt tüntették fel, hogy „az AfD saját rögzítésű, szerkesztés nélkül közreadott adatairól van szó”.

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Kezdőlap    Külföld    AfD: kiteregették a párttagok e-mail-üzeneteinek százezreit

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