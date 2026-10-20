Vitézy Dávid: módosítanunk kell az operatív programokat

Vitézy Dávid elmondta: a költségvetés tervezésénél igyekeztek arra koncentrálni, hogy a közösségi közlekedés működését, az útfenntartást biztosítsák. Persze még számos részletkérdést tisztázniuk kell, és javítani kell úgy a minisztérium, mint a MÁV-csoport működésének hatékonyságát, de szerinte megfelelő döntések születtek.

Kiemelte még, hogy a beruházásoknál azok a prioritások, amelyek a Tisza programjában szerepeltek, megjelennek a költségvetésben. Ötszörösére, 20 milliárdról 100 milliárd forintra nő az útfelújítások büdzséje, így érdemben tudnak javítani az országos közúthálózat „lerobbant állapotán”. Megjegyezte: a közbeszerzési eljárások hosszú ideig tartanak, nem egyik napról a másikra fog javulni minden.

Megemlítette az autópálya-koncesszióra fordított kiadások jelentős csökkenését, továbbá a vasúti beruházások közül azt, hogy körülbelül 50 milliárd forinttal nő a kisebb léptékű beruházásokra rendelkezésre álló keret, ebben pályafelújítás, lassújel-megszüntetés és kisebb állomások rendbetétele is szerepel. „Ezek egy-két éves munkák, melyekre sokkal több pénzünk lesz, több mint kétszer annyi, mint eddig a MÁV-nál” – hangsúlyozta. Emellett a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervnek a több százmilliárd forintos uniós fejlesztéseihez szükséges önrészt is biztosítja a költségvetés.

Arról is beszélt, hogy a lakhatás terén egyrészről a Wekerle plusz program jelenik meg – az új, fenntarthatóbb lakástámogatási rendszer az energetikai célú lakásfelújítást szolgálja országszerte. Ez egy teljesen új program, ami jelentős vissza nem térítendő támogatást biztosít.

„Ez szerintem egy nagyon népszerű programja lesz a Tisza-kormánynak. Emellett pedig

uniós pénzből szeretnénk bérlakásépítést, kollégiumfejlesztést megindítani,

itt a költségvetés tartalmazza az összes uniós forráshoz szükséges önrészt, hogy ezek meg tudjanak indulni 2027-ben” – húzta alá.

Hozzátette: eddig uniós forrás ilyen célra nem volt, ezért módosítaniuk kell az operatív programokat és új pályázati felhívásokat kell közzétenni, ezen dolgoznak a Nemzeti Fejlesztési Központtal, az uniós pénzek elosztását végző szervezettel közösen.

A lakásvásárláshoz kapcsolódó kedvezményes hitelről elmondta: nem szerették volna elvenni az első lakás vásárlásához korábban nyújtott kedvezményt, azt szeretnék, hogy a fix 3 százalékos hitel megmaradjon. Ugyanakkor az a hitel a legmagasabb jövedelemmel rendelkező rétegek számára volt a leginkább igénybe vehető, ezért igyekeznek tágítani a kört. Azt viszont kiemelte, hogy egy vásárlási hitel soha nem azoknak fog szólni, akik nem rendelkeznek hitelképességel vagy önerővel.

„Számunkra nagyon fontos, hogy egy bérlakásprogram elinduljon, nem ehelyett, hanem emellett. Az Orbán-kormány lakáspolitikájával épp az volt a probléma, hogy csak és kizárólag a felső középosztályt célzó támogatási programokat indítottak, miközben a lakhatási válság ennél jóval szélesebb kört érint” – mondta.

Azzal számolnak, hogy az építőiparban az intézkedéseiknek nagy lesz a felhajtóereje, ami szándék is. Ezért is döntöttek úgy, hogy határozatlan időre megmarad az új lakásoknál az 5 százalékos áfa.

„Az a célunk, hogy keresletet generáljunk új lakások építéséhez,

mert szükség van a lakáskínálat bővítésére. Korábban a használt lakásokra ugyanolyan támogatási szint volt, mint az új lakásokra. Mi azt mondtuk, hogy az új lakásokra fokozottabb támogatást adunk, éppen azért, hogy ezzel ösztökéljük az új lakások építését, mert végül akkor lesznek a lakásárak megfizethetőbbek, hogyha a kínálat is nő, és nem csak a keresletet kalibráljuk mindig újra támogatási programokkal” – emelte ki Vitézy Dávid.

További célként említette, hogy a bár a pályázati kiírások minden, külföldi és magyar piaci szereplőre ugyanúgy vonatkoznak és a szolgáltatások áramlása szabad az unióban, ezzel együtt a pályázati feltételekkel esélyt kívánnak adni a közepes magyar építőipari vállalkozásoknak. Ez kisebb beruházásoknál egyszerűbb, nagyobbaknál kevésbé. Illetve mivel a kormánynak jól kell gazdálkodnia a – hazai és uniós – forrásaival, ezért az értelmezhető, műszakilag alkalmas, legolcsóbb ajánlatot kell mindig választania, ez eddig is így volt – mondta.

A cikk Kocsis Éva interjúja alapján készült.