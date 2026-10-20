Magyar Péternél járt Izrael államfője

Magyar Péter a múlt héten újságírói kérdésre közölte: az izraeli miniszterelnök nem jön Magyarországra október 23-án a forradalom 70. évfordulójára, de azt is, hogy az ország elnöke néhány nappal korábban Budapestre érkezik.

A magyar kormányfő kedd délutáni Facebook-közlése alapján ez a találkozó létre is jött, Jichák Hercogot a magyar fővárosban fogadta a miniszterelenök.

„Egyetértettünk abban, hogy mindannyiunk érdeke az Izrael és Magyarország között meglévő szoros történelmi, kulturális, gazdasági és védelmi együttműködés további erősítése. Örömmel fogadtam elnök úr meghívását egy izraeli látogatásra” – vonultatja fel a rövid közlés.